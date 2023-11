Der Nachwuchs hat die Zukunft im Blick. So viele Anmeldungen wie selten gingen jedenfalls bei der Realschule Triberg zum Berufsinformationstag ein. Der stellvertretende Schulleiter Michael Engst freut sich über die große Nachfrage. Es sei eine besondere Gelegenheit des gegenseitigen Kennenlernens für Schüler auf der einen, aber auch für künftige Arbeitgeber auf der anderen Seite, betonte er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Er freue sich, dass in der Realschule in Triberg eine enorme Bandbreite künftiger Berufe oder an aufbauenden Schulen dargestellt werde – in diesem besonderen Jahr stellten sich erneut auch wieder Firmen mit neuen Ausbildungsmöglichkeiten vor.

2022 hatte erstmals Natalie Lehmann, als Lehrerin zuständig für die Berufsorientierung, den Berufsinformationstag organisiert. Nun war sie trotz der schieren Menge an Ausstellern absolut tiefenentspannt. Die Abordnung der Zinzendorfschulen mit Michael Sauer als Leiter der beruflichen Gymnasien und Sandra Bandholz als Leiterin der Fachschule Sozialpädagogik und Sozialwesen war ebenfalls mit von der Partie. Schließlich will nicht jeder Schüler direkt von der Schulbank ins Berufsleben wechseln. Bandholz brachte es auf den Punkt: „Wir kommen echt gern hierher. Alles ist bestens organisiert, man wird toll empfangen und auch gut versorgt.“

Der Berufsinfotag ist für ausbildende Betriebe und Schüler eine wichtige und geschätzte Veranstaltung, die sich seit Jahren etabliert hat. Und da nicht jeder Schüler von der Realschule direkt im Berufsleben aufschlagen wird, präsentierten sich neben den Zinzendorfschulen auch die Robert-Gerwig-Schule Furtwangen und die Kaufmännischen Schulen Hausach als weiterführende Schulen.

Kontakte knüpfen, sich informieren über den einen oder anderen Beruf und die Betriebe oder auch mal zu trainieren, wie ein Bewerbungsgespräch aussehen kann – das ist der tiefere Sinn hinter der Veranstaltung, an der die Klassen acht bis zehn mit rund 130 Schülern beteiligt waren. In den Räumen der Schule zeigten die einzelnen Firmen, was sie auszeichnet. Die einen stellten im Rahmen von Workshops ihre Berufe direkt vor, andere präsentierten ihre Erzeugnisse und Bilder und suchten das Gespräch mit den Schülern, um sich diesen vorzustellen.

Biegen, formen und löten, Informationen sammeln – über einen Beruf, einen Betrieb oder auch über die Möglichkeiten an den weiterführenden Schulen – praktisch und theoretisch war alles an diesem Mittag möglich. Auch konnte der eine oder andere noch Unentschlossene Zehntklässler die Gelegenheit beim Schopf packen und sich entweder direkt bei einer der vorgestellten Firmen bewerben oder sich zumindest deutlich zu positionieren.

Natalie Lehmann war angesichts der Beteiligung von vielen ehemaligen Schülern erfreut. „Schön zu sehen, dass aus ihnen hochqualifizierte Fachkräfte in den unterschiedlichsten Branchen geworden sind“, freute sie sich.