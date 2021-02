Seit dem Jahr 2006 vertritt Rombach den Wahlkreis Villingen-Schwenningen im Landtag von Baden-Württemberg. Nach 15 Jahren als Mandatsträger wird er bei der Wahl am 14. März nicht erneut für das Parlament kandidieren. „Ein enger Austausch mit den Menschen und Kommunen seines Wahlkreises war Rombach immer ein Herzensanliegen gewesen, das er in den vergangenen 15 Jahren regelmäßig pflegte“, schreibt das Bürgerbüro Rombachs in einer Pressemitteilung.

Auf seiner Abschiedstour hat Rombach jetzt Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel getroffen. Ein intensiver und persönlicher Austausch mit der Stadtverwaltung sei Rombach immer wichtig gewesen, heißt es in der Mitteilung. In Stuttgart habe er sich stets für die Belange und Anliegen Tribergs eingesetzt, betont der Politiker.

Fördergelder für Triberg

Im Laufe der Jahre sei ein hohes Maß an Fördergeldern des Landes in verschiedene Projekte in Triberg geflossen: Über die Investitionsoffensive Ganztagsschulen erhielt die Stadt 2007 einen Landeszuschuss von 82.000 Euro für den Umbau des Schwarzwald-Gymnasiums 2009 kamen 566.000 Euro durch das Schulbauförderprogramm hinzu.

Ausbau der Infrastruktur

Die Entwicklung des ehemaligen Bühler-Areals wurde im Laufe der Jahre wiederholt mit Geld von Bund und Land gefördert. Damit wurde der touristische Sektor gestärkt, ebenso der Erhalt und die Weiterentwicklung der vorhandenen Nutzungsmischung, verbunden mit zeitgemäßer Modernisierung von Wohn- und Geschäftsgebäuden, betrieben. Stellplätze wurden geschaffen, der Einzelhandel unterstützt. 2008 besuchte Finanzminister Gerhard Stratthaus das Projekt.

Durch das Bund- und Länderprogramm Stadtumbau West flossen die ersten 500.000 Euro. Insgesamt kamen laut Rombach über 1,42 Millionen Euro an Landesmitteln für das Projekt zusammen. Auch über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) des Ministeriums für Ländlichen Raum konnten in Triberg über die Jahre einige Projekte im privatwirtschaftlichen Sektor angestoßen werden. 2019 war Rombach beim Eintrag von Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU) ins Goldene Buch der Stadt zugegen.

Geld für Kunst und Kultur

Auch Maßnahmen zur Förderung von Kunst und Kultur in Triberg habe Rombach intensiv politisch begleitet, heißt es in seiner Pressemitteilung. Mit Mitteln aus dem Museumsfonds des Landes wurde 2012 die Restaurierung des Modells der Schwarzwaldbahn im Schwarzwaldmuseum finanziert. Der Erlebnispfad Schwarzwaldbahn wurde 2014 auch durch das EU-Programm Leader mit einem hohen Fördersatz bezuschusst. 2020 zeichnete die MFG Filmförderung Baden-Württemberg die besonders wertvolle Kinoprogrammarbeit der Kronenlichtspiele Triberg als mittelständischen Kinobetreiber aus.

„Es war mir eine Freude, in den vergangenen 15 Jahren Triberg im Landtag von Baden-Württemberg zu vertreten und mit meinem Netzwerk in der Landespolitik weiterzuhelfen“, zieht Rombach Bilanz. Bürgermeister Strobel würdigte das Engagement und das stets offene Ohr Rombachs für die Belange von Triberg, Nußbach und Gremmelsbach: „Auch sein Motto ‚Mit mir kaa mehr schwätze‘ hat sich voll und ganz bewahrheitet, jederzeit war er uns ein kompetenter Ansprechpartner oder Vermittler.“