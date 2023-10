„Oane moan i nam i no“ – für den Schwarzwälder und den Menschen, der womöglich sogar eher Hochdeutsch spricht, klingt das vielleicht nach Morgenröte und aufgehender Sonne in Japan, auf jeden Fall ist es kein Deutsch. Oder etwa doch?

Auflösung – es ist tiefstes Bayerisch, so wie es die Menschen grenznah im Berchtesgadner Land sprechen. Und es bedeutet schlicht: „Eins würd‘ ich noch nehmen“. Das klingt dann nach gemütlichem Wirtshaus, dem Schluck, der fast schon einer zuviel war – der aber grad Lust auf mehr macht – in der Mundart kullert der Spruch auch zu später oder ganz früher Stunde noch geschmeidig über die Lippen – und er ist eigentlich Programm bei der Kapelle „So&So“. Und – auch das Publikum wollte es so im Kurhaus Triberg: noch eins hören und noch was sehen. Die sechs Musiker mit Hansi Auer als Knöpfle-Akrobat mit der Steirischen, „Vaddi“ Michi Graf an der Gitarre, Joschi Graf am Flügelhorn, Wasti Höglauer, ebenfalls Flügelhorn oder auch mal an der Trompete, Manu Haitzmann mit der Basstrompete und Stefan Huber an der Tuba sorgten für erstklassige Musik jenseits der bekannten Genres und brachten ihr Publikum zum Staunen. Dabei glänzte Höglauer auch als Beatboxer, also als jemand, der mit Mund Töne imitieren kann, insbesondere Instrumente. Sven Ketterer, Zunftmeister bei der ausrichtenden Narrenzunft Triberg, hatte die Kapelle bereits erlebt und Kontakt mit dem Tubisten Stefan Huber gehabt – und nach Rücksprache mit seiner Mannschaft den Termin organisiert. Sonntagabend war vielleicht nicht der glücklichste Tag, doch mit rund 150 Besuchern könne man zufrieden sein. Im Hintergrund sorgten seine Vereinsaktiven für kleine Speisen sowie Getränke.

Zum Programm gehören aber auch stets die diversen Sprüche der Männer. Sprüche, Kalauer und Slapsticks wechseln sich ab mit tiefschwarzem bayrischem Polit-Humor – insgesamt ist es eine musikalische Reise mit einem hohen Unterhaltungswert, der allemal das Eintrittsgeld wert war. Die Truppe ist derzeit auf Tour durch Bayern und Österreich. Nächster nahegelegener Auftritt ist am 7. Dezember in Stuttgart im Lokal „Rosenau“.