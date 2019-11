von Hans-Jürgen Kommert

Zur Eröffnung waren neben Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel auch Michael Braun und Marion Reith vom Dezernat Wirtschaftsförderung und Tourismus des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis gekommen.

Nachdem der neue Fernwanderweg nach nur rund drei Jahren auf einer Länge von 109 Kilometern durch den Schwarzwaldverein nun endgültig ausgeschildert ist und zudem die Zertifizierung zum Premium-Wanderweg erfolgte, präsentiert sich nun der neue Wanderweg Wasser-Welten-Steig, der von Deutschlands höchsten Wasserfällen in Triberg bis zum Rheinfall in Neuhausen im Kanton Schaffhausen, den größten Wasserfällen Europas führt.

Über alle Grenzen

Im Beisein der Bezirksvorsitzenden des Schwarzwaldvereins, Monika Recktenwald sowie Mitgliedern der Ortsgruppe Triberg und Vertretern der Tourist-Info freuten sich die Vertreter des Landratsamts über die gelungene Zusammenarbeit mehrerer Landkreise und der grenzübergreifenden Kooperation mit dem Schweizer Kanton.

Lob an die Wegewarte

„Dieser Wanderweg war unserem Landkreis und auch Landrat Sven Hinterseh sehr wichtig – vor allem auch die Zertifizierung als Premium-Wanderweg“, bekannte Braun. Und wer wisse, was es bedeute, in Zusammenarbeit mit Forst, Privatleuten und mehreren Landkreisen in so kurzer Zeit einen solchen Weg zu installieren und auszuschildern, könne abschätzen, was das bedeute. Der Dank gehe dabei an die Wegewarte der beteiligten Schwarzwaldvereine, die über sich hinaus gewachsen seien und der Schwarzwald Tourismus GmbH.

34 Erlebnis-Kriterien gelte es zu erfüllen, um einen Premium-Wanderweg ausweisen zu können. „Und die Prüfer haben jeden Kilometer auf bestimmte Kriterien untersucht“, so Braun.

An der Himmelsliege geht es los

Nun also startet der neue Wasser-Welten-Steig am Haupteingang des Wasserfalls, erkennbar an einem Schild und einer sogenannten Himmelsliege, die vom Königsfelder Künstler Zeljko Rusic mit seiner Motor-Kettensäge angefertigt wurde.

Halbe Etappe

Alle Wandfreunde waren zusätzlich eingeladen, nach der Eröffnung eine erste halbe Etappe mit Start- und Endpunkt in Triberg mit zu erwandern. Die Tour führte durch das Wasserfallgebiet, über die Adelheid und das Obere Waldhäusle wieder zurück an den Ausgangspunkt. Für die rund vier Kilometer übernahm Wolfgang Gissler, der Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Triberg, die Führung. Der Wasser-Welten-Steig zählt laut Bürgermeister Gallus Strobel zur Spitzenklasse deutscher Fernwanderwege. Bei der Zertifizierung wurden vor allem die natürlichen und kulturellen Attraktionen, die sich gleichmäßig über den Weg verteilen, die herrlichen Ausblicke, die Markierung und wegweisende Beschilderung als besonders positiv bewertet. „In Triberg läuft etwas“, stellte Strobel zufrieden fest.