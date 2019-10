von Hans-Jürgen Kommert

Neu aufgestellt wird in Triberg die Stadtjugendpflege: Der Gemeinderat hat Michael Lichei als neuen Stadtjugendpfleger eingestellt. Die Entscheidung fiel nichtöffentlich. Bürgermeister Gallus Strobel gab dies in der jüngsten öffentlichen Sitzung bekannt.

Nur noch Schulsozialarbeit

Jens Trapp wolle aus persönlichen Gründen nur noch die Schulsozialarbeit an der Realschule Triberg durchführen, nicht mehr die Zeiten für den Jugendraum der Wasserfallstadt zusätzlich aufbringen, ist auf Nachfrage von der Stadtverwaltung Triberg zu erfahren.

Noch zeitlichen Spielraum gehabt

Michael Lichei sei zwar in St. Georgen bei verschiedenen Trägern unter anderem in der Betreuung der Ganztagsschule und in der Flüchtlingshilfe beschäftigt. Er habe jedoch noch freie Zeit. Deshalb werde er den Jugendraum in Triberg mit etwas verkürzten Zeiten, also erst ab 17 Uhr, fortführen.

Guten Eindruck in Triberg hinterlassen

Lichei wird mit 14 Wochenstunden angestellt, was 36 Prozent entspricht. Der Gemeinderat sei mit dieser Regelung einverstanden, informiert die Stadtverwaltung. Lichei habe schon vor einigen Jahren als Stadtjugendpfleger in der Wasserfallstadt bewiesen, dass er einen sehr guten Kontakt zu Jugendlichen aufbauen könne.

Kaum Erfolg mit Stellenausschreibungen

Seitens der Stadtverwaltung wird Folgendes erläutert: Jens Trapp habe die Jugendarbeit (50 Prozent) aus persönlichen Gründen aufgekündigt. Er ist aber nach wie vor Schulsozialarbeiter in der Realschule Triberg. Eine 50 Prozent-Stelle in der Jugendarbeit auszuschreiben, hatte wenig bis keine Aussicht auf Erfolg. Selbst bei einer Vollzeitstelle tun sich andere Kommunen schwer, geeignete Bewerber zu finden, argumentiert die Stadtverwaltung.

Bereits Interesse geäußert

Der ehemalige Stadtjugendpfleger Michael Lichei hatte sich bereits vor einiger Zeit bei der Triberger Stadtverwaltung erkundigt, ob im Bereich Jugendarbeit oder Ganztagsbetrieb in Schulen freie Stellen zu besetzen seien. Nach der Teil-Kündigung von Jens Trapp habe man ihn daher gezielt angesprochen, ob er nach wie vor Interesse habe.

Inzwischen gibt es mehr Betreuungsangebote

Eine Reduzierung des bisherigen Beschäftigungsumfangs erschien auch mit Blick auf veränderte Rahmenbedingungen wie Schulsozialarbeit, Ganztagsschule und wegen der im Vergleich zu den Anfangszeiten der Jugendarbeit rückläufigen Zahl der Jugendlichen im Jugendraum gerechtfertigt. Als die Stadt Triberg im Jahr 2006 mit der Stadtjugendpflege begonnen hatte, war die Betreuung der Kinder und Jugendlichen in Triberg durch Schulsozialarbeit und nachmittags außerhalb der damals regulären Schulzeiten nicht gegeben.

Triberg Stadtjugendpfleger gibt dem Kochprojekt eine zweite Chance – jetzt sind die Jüngeren dran Das könnte Sie auch interessieren

Wie Bürgermeister Strobel in der jüngsten Ratssitzung noch bekannt gab, erhält das Kinder- und Familienzentrum Mariengarten, in Nachfolge des Familientreffs „KuGuck“, für zwei Jahre einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 10 000 Euro wie dies bisher auch der „KuGuck“ bekam.

Jugendraum