von Christel Börsig-Kienzler

Der Schüleraustausch zwischen dem Schwarzwald-Gymnasium Triberg und dem Collège Vincent van Gogh in Blénod-lès-Pont-à-Mousson besteht seit 1985. Initiiert wurde er von Lehrerin Susanne Czech. Sie hieß auch am Mittwochmittag 18 französische Schüler in Triberg willkommen.

Die am 34. Schüleraustausch vom 30. Januar bis 6. Februar zwischen Triberg und Blénod teilnehmende Gruppe aus Frankreich traf wohlbehalten mit einem Bus in der Wasserfallstadt ein. Die Jungen und Mädchen freuten sich über den vielen Schnee und die herzliche Begrüßung im Schwarzwald. Begleitet werden die französischen Schüler von Nathalie Thomas, die schon seit 15 Jahren den Austausch auf französischer Seite organisiert und betreut, sowie Catherine Bittinger.

Catherine Bittinger (von links) und Nathalie Thomas begleiten die französischen Schüler. Susanne Czech begrüßt die Austauschgruppe. | Bild: Christel Börsig-Kienzler

Auf deutscher Seite nehmen 22 Schüler aus Triberg, Nußbach, Schonach, Schönwald und Hornberg am Austausch teil. Sie kamen ebenfalls um die Mittagszeit zum Busparkplatz oberhalb des Schwarzwaldmuseums, wo sie erstmals auf ihre Austauschpartner trafen. Danach fuhren sie mit ihren Eltern gemeinsam nach Hause. Dort lernten sie erst einmal ihre Austauschfamilien und ihre Unterkunft für eine Woche kennen.

Nach dem ersten gegenseitigen Beschnuppern steht am Donnerstagmorgen eine Führung in Kleingruppen durch das Schwarzwald-Gymnasium auf dem Programm. Danach geht es in Triberg auf Entdeckungstour. Nach dem gemeinsamen Mittagessen in der Schule wird das Film- und Fotomaterial vom Vormittag bearbeitet.

Karlsruhe, Schonach, Villingen

Eine Fahrt nach Karlsruhe mit Besuch des Zentrums für Kunst und Medien (ZKM) sowie des Europabads ist am Freitag geplant. Das Wochenende steht zur freien Gestaltung in den Gastfamilien zur Verfügung. Wer möchte, kann am Samstagabend ins Schonacher Pfarrzentrum kommen. Dort findet eine Disco statt. Im Untergeschoss gibt es zudem eine Kegelbahn. Damit die jungen Franzosen auch deutsche Unterrichtsluft schnuppern können, sind am Montag in der ersten und zweiten Stunde Unterrichtsbesuche im Gymnasium geplant. Danach geht die Fahrt nach Villingen ins Franziskanermuseums. Auch eine Stadtrallye ist vorgesehen.

Nach dem Unterrichtsbesuch am Dienstag lädt die Stadt Triberg zum Empfang in den holzgeschnitzten Rathaussaal ein. Anschließend ist ein Spaziergang zum Wasserfall und ins Triberg-Land angesagt. Nach dem Mittagessen ist Zeit für gemeinsame Spiele.

Am Mittwoch heißt es für die jungen Franzosen schon wieder Abschied zu nehmen. Doch nicht für sehr lange. Denn bereits am 22. Mai steht der Gegenbesuch der heimischen Schüler in Blénod auf dem Programm.