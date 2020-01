von Priska Dold

„Die Kreisschau ist das Erntedankfest eines jeden Züchters“: So treffend äußerte sich der Kreisverbandsvorsitzende der Rassegeflügelzüchter, Walter Weisser, bei seiner Begrüßung in der Turn- und Festhalle in Nußbach. Hier fand am Wochenende die große Kreisgeflügel- mit Jugendschau statt.

Nachwuchszüchter steuern 50 Tiere bei

Da die Jugendgruppe Nußbach nunmehr seit mehr als 50 Jahren besteht, war auch Landesjugendleiter Günter Endres aus Eimeldingen zur Gratulation angereist. Mehr als 600 Tiere waren zu bestaunen, davon mehr rals 50 von Nachwuchszüchtern.

Viele Geflügelarten, die nicht jeden Tag zu sehen sind, konnten in Nußbach besichtigt werden. | Bild: Dold, Priska

Eierlegen als Live-Vorführung

Farbenfroh, scheu, frech oder auch zutraulich präsentierten sich Hennen, Gänse, Enten oder Tauben in vielen verschiedenen Rassen und Züchtungen. Neugierig wurden die Besucher beäugt, oft lauthals begrüßt, aber es gab auch Tiere, die vehement nur das Hinterteil zeigten. Trotzdem konnten die zahlreichen Gäste erkennen, dass es sich um gut gepflegte Tiere handelt, die vielen Auszeichnungen an den Käfigen bestätigten dies. Nicht wenige legten auch zur Freude der Zuschauer vor deren Augen ein Ei.

Raumschaft Triberg Jugendkapellen der Raumschaft Triberg tun sich zusammen Das könnte Sie auch interessieren

Geprüft bis auf das letzte Federchen

Alle ausgestellten Tiere wurden bis auf das letzte Federchen von acht Preisrichtern geprüft und dementsprechend ausgezeichnet. So errang Heinz Staiger aus Tennenbronn die Bundesmedaille mit Zwerghühner orangenfarbig. Den Landesverbandspreis konnte Lukas Löffler aus St. Märgen für seine Höckergans graubraun entgegennehmen. Schwarzwaldbänder errangen Michael Nock (Laufenten erbsgelb), Michael Schwab (Yokohama weiß-rot-gezeichnet), Patrick Hettich (Friesenhuhn weiß-gelb-geflockt), Doris Krämer (Zwerg-Strupphühner gelb), Monja Zifle (Dt. Modeneser Schietti) Marcel Hettich (Startauben mit Haube), Horst Schmid (Kölner Tümmler blaufahl) und Timo Staiger (Dt. Zwerghühner silberhalsig).

Da freuen sich die erfolgreichen Züchter: Die Mühe hat sich gelohnt, bei der großen Kreisschau in Nußbach konnten auch in diesem Jahr viele Auszeichnungen vergeben werden. | Bild: Dold, Priska

Reichlich Auszeichnungen verliehen

Kreismeister wurden Michael Nock (Wassergeflügel Laufenten erbsgelb), Patrick Hettich (Hühner, Friesenhühner gelb-weiß), Heinz Staiger (Zwerghühner) und Benno Schneider (Tauben, Texaner, kennfarbig). Weitere Zuchtpreise erhielten Christian Nock (Hochflugbrutenten), Berthold Nock (Th. Barthühner schwarz), Norbert Binkowski (Zwerg-Wyandotten weiß und Jürgen Henninger (Startauben schwarz). Landesverbandspreise wurden vergeben an Berthold Nock (Perlhühner lavendelblau), Roland Schneider (Italiener rebhuhnhalsig), Benno Schneider (Texaner kernfabrig) und Joachim Zifle (Niederländische Hochflieger).

Triberg Geflügelzüchter bestens aufgestellt Das könnte Sie auch interessieren

Preise für etliche Jungzüchter

Kreismeister in der Jugendschau wurde Tamino Schnaith (Hochflugbrutenten), Jan Staiger (Dt. Zwerghühner) und Lukas Buchholz (Th. Flügeltaube rot). Weiter gab es Zuchtpreise in der Jugendabteilung für Jonas Kammerer (Zwerghühner) und Tamino Schnaidt (Tauben). Für insgesamt gute Punktezahl errang die Bundesjugendmedaille Jan Staiger, die Landesjugendmedaille Tamino Schnaith und die Landesprämie erhielt Timo Staiger.

Viele Zuschauer gekommen

Stolz auf so viele Auszeichnungen zeigte sich auch der Vorsitzende des Geflügelzuchtvereins Nußbach, Patrick Hettich. Auch bei den Zuschauern bedankte er sich, diese waren wieder reichlich gekommen und unterstützen somit auch den kleinen Geflügelzuchtverein Nußbach, der mit seinen Mitgliedern jährlich Großes leistet.