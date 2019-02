von Claudius Eberl

Der Winter hat die Gemeinde voll im Griff, das tolle Wetter und die gute Schneelage locken die Wintersportler in die Natur. Allerdings gingen die heftigen Schneefälle voraus und wohl nicht alle Einwohner hatten Verständnis für die Situation. „Statt, dass man mal die Schnippe in die Hand nimmt, reißt man lieber das Maul auf“, kommentierte Bürgermeister Jörg Frey in der jüngsten Gemeinderatssitzung ziemlich erbost das Verhalten mancher Einwohner.

Situation erfordert Rücksichtnahme

Frey merkte an, dass die Schneeräumer im Januar wirklich ihr Möglichstes getan hätten und die Gemeinde dafür sehr dankbar sei. Aufgrund der heftigen Schneefälle sei es aber nicht möglich gewesen, alle Straßen sofort wieder schneefrei zu bekommen. Danken wollte Frey auch all jenen, die Verständnis für die Schneeräumer, aber auch die Nachbarn zeigten. „Es kommt halt nun mal vor, dass Schnee in der Einfahrt oder auf dem Grundstück landet.“ Gleichzeitig appellierte er an all jene, die eben dafür kein Verständnis zeigten. „Solche besondere Situationen erfordern halt nun einmal Rücksichtnahme und Verständnis.“

Ratsmitglied Christian Herr (CDU) sah es drastischer. Er war der Ansicht, es gäbe Straßen, da helfe kein Appell mehr, so etwa in der Sommerbergstraße. Dort gäbe es mehrere Dauerparker, die die Schneeräumung nicht interessiere. „Können wir hier nicht ein temporäres Parkverbot einrichten?“, fragte er. Bürgermeister Frey sagte zu, dass man das bei der nächsten Verkehrsschau beantragen werde, wies aber auch darauf hin, dass dann halt woanders an der Straße geparkt werde.