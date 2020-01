Die Arbeiten im Sanierungsgebiet Bühler-Areal in Triberg wurden erfolgreich abgeschlossen. Mit rund 3,21 Millionen Euro Finanzhilfen – darunter rund 1,78 Millionen Euro vom Bund – hat das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau die Sanierung gefördert.

Ein neues Einkaufszentrum, das demnächst eröffnet, sowie Parkmöglichkeiten und anderes mehr wurden mittlerweile geschaffen. | Bild: Markus Reutter

„Triberg ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie eine Stadt und vor allem ihre Bürger von der Städtebauförderung profitieren. Die Wohn- und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt von Triberg konnte durch die Sanierung erheblich verbessert werden“, erklärte Landesministerin Nicole Hoffmeister-Kraut anlässlich des Abschlusses dieser Sanierung.

„Quartiere aufgewertet“

Die städtebaulichen Förderangebote seien von großer Bedeutung und hätten vielfältige positive Auswirkungen, so die Ministerin. „Die Städtebauförderung bringt viele Vorteile für die Stadtentwicklung: Quartiere werden aufgewertet, Brachflächen neu genutzt, und es kann dringend benötigter Wohnraum entstehen. Zudem löst jeder Fördereuro bis zu acht weitere Euro an Folgeinvestitionen aus, wovon ganz besonders das heimische Handwerk profitiert“, sagte Hoffmeister-Kraut.

Positiv für die Stadtentwicklung würdigen Stadt und Ministerium die Gestaltung der Hauptstraße mit Gehwegen, Straßenteiler und Pflanzungen. | Bild: Markus Reutter

Der Schwerpunkt der Sanierung lag in der Aktivierung der Brache einer ehemaligen Uhrenfabrik mitten in der Stadt – in unmittelbarer Nähe des Rathauses und Schwarzwaldmuseums sowie der Triberger Wasserfälle. Wichtiges Ziel war es, eine vielfältige Nutzung mit Geschäften, Wohnungen sowie attraktiven Frei- und Aufenthaltsflächen in der Innenstadt zu sichern und sie so für Bewohner sowie Touristen attraktiv zu halten. Auf dem Gelände der ehemaligen Uhrenfabrik wurde eine Parkgarage errichtet und in Kürze wird ein Lebensmittelmarkt neu eröffnen.

Dieses Bild zeigt den oberen Bereich der Hauptstraße vor der Sanierung. | Bild: Stadtverwaltung

Wichtig war auch die Aufwertung der Hauptstraße, die nun im neuen Boulevard-Stil zum Flanieren einlädt. Die Parkplätze dort wurden beseitigt, die Gehwege erneuert und verbreitert und die Fahrbahn mit einem Mittelstreifen ausgestattet. Die neu gewonnenen Flächen links und rechts der Gutach stehen nun den Fuß- und Spaziergängern in neuer Qualität zur Verfügung.

Gemeinschaftsleben gefördert

Die touristischen Attraktionen und die Geschäfte sind jetzt sowohl mit dem Auto als auch zu Fuß besser und sicherer zu erreichen, heißt es in der Pressemitteilung des Ministeriums. Die Sanierung trug auch dazu bei, das Gemeinschaftsleben in der Gesamtstadt zu fördern, betont das Ministerium. Die Sanierung werde auch in Zukunft weitere städtebauliche Entwicklungen in Triberg auslösen und das positive Erscheinungsbild weiter stärken.