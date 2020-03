von Markus Reutter

Dass die Gründe für die Klimaerwärmung teilweise unterschiedlich gesehen werden, zeigt eine Diskussion, die von Stefan Welte in Form eines offenen Briefs an Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel angestoßen wurde. Der Briefwechsel ging auch der Redaktion zu.

„Wie beurteilen Sie den Winter 2019/2020?“

Welte, der aus Mundelfingen stammt und derzeit in Karlsruhe lebt, möchte von Strobel wissen: „Wie beurteilen Sie den Winter 2019/2020, der vor wenigen Tagen meteorologisch zu Ende ging? Finden Sie Klimarettung immer noch Kinderkram und unsinnig? Wie stark der Klimawandel menschengemacht ist, kann ich nicht beurteilen, aber das Menschenmögliche sollte getan werden, um von fossilen Brennstoffen wegzukommen“, meint Welte.

Der Verzicht auf fossile Brennstoffe sollte jedoch nicht durch Atomkraft mit riskanter Betriebsphase und problematischer Endlagerung kompensiert werden, ergänzt Welte.

Pulverschnee und minus fünf Grad

„Ich habe mir die letzten drei Monate bei so manchem Nieselregen bei plus fünf Grad Celsius vorgestellt, dies sollte eigentlich ein schöner Pulverschnee bei minus fünf Grad Celsius sein, so wie damals in den 1980ern“, hat Welte einen Winter mit mehr Schnee vermisst.

„Anthropogene CO2 vernachlässigbar“

Bürgermeister Strobel antwortet ihm: „Gerne trete ich in einen Dialog mit Ihnen ein. Das Klima auf der Erde hat sich schon immer geändert, zum Beispiel mittelalterliche Warmzeit. Das hängt mit der Strahlkraft der Sonne, mit dem Abstand der Erde von der Sonne (elliptische Umlaufbahn) und der kosmischen Stellung unseres Sonnensystems zusammen. Demgegenüber ist so wenig CO2 in der Atmosphäre, in einem offenen System zum Weltraum, dass das anthropogene CO2 vernachlässigbar ist.“ Weiter verweist Strobel auf die Ausführungen von „Eike“, dem europäischen Institut für Klima und Energie.

Bundestagskandidatur angetragen

Noch ein anderes Thema schneidet Welte in seinem offenen Brief an: „Gratulation zum CDU-Austritt. So Sie Lust verspüren, in der Bundespolitik tätig zu werden, empfehle ich Ihnen zur Bundestagswahl 2021 die Bürgerkandidaten-Initiative www.buergerkandidaten.de, bei der man als parteiunabhängiger Kandidat per Erststimme gewählt werden kann.“

Welte selbst hat offensichtlich auch politische Ambitionen. So trat er bei den Bundestagswahlen 2017 als Unabhängiger Kandidat im Schwarzwald-Baar-Kreis an.