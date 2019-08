von Hans-Jürgen Kommert

Wenn Edith Piaf an einem Abend auf Yusuf Islam oder Canned Heat trifft, klingt das schon sehr ungewöhnlich. Wenn dann aber auch noch die Knef oder Amy McDonald mit dabei sind, oder Simon and Garfunkel oder der Kriminal-Tango zu hören sind, ahnt man schon – hier ist die Rede von einem Livekonzert von Two Voices, einer eher ungewöhnlichen Formation.

Fast schon ein Teil des Inventars

Das Duo gehört seit einiger Zeit fast schon zum Inventar der Asklepios-Klinik Triberg, weil es so häufig und gerne von der Sozialkraft Elke Merz gebucht wird – ein eingängiges Programm vieler sehr beliebter Titel aus mehr als einem Jahrhundert Musikgeschichte treffen den Geschmack vieler Gäste.

Sehr eigener Sound

Ute Herchenbach und Richard „Ritschy“ Schuster, welche das Duo Two Voices bilden, haben sich vor einiger Zeit aus der einstigen Gruppe Greenboys Plus herausgelöst und bringen ihren sehr eigenen Sound auf die Bühne.

Keine Scheu vor verschiedenen Stilen

Neben Eigenkompositionen des bekennenden Country-Fans Ritschy singen und spielen die Beiden beinahe alles an Musikstilen. Sie trauen sich an musikalische Highlights wie „Non, je ne regrette rien“ ebenso heran wie an Titel der vierstimmigen Formation The Mamas and The Papas, etwa „California Dreamin‘“ – kein einfaches Unterfangen. Neuestes Highlight in dieser Hinsicht: „Nights in white satin“ von den Moody Blues.

Richtig verausgabt

Offensichtlich finden die Gäste der Klinik großen Gefallen an dieser Wanderung durch die Musikstile der Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Flur, in dem das Duo spielte, war wieder bestens gefüllt und begeisterter Applaus sorgte dafür, dass die beiden Musiker sich richtig verausgabten und sogar das vorgegebene Ende um 22 Uhr überschritten.