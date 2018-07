von Hans-Jürgen Kommert

Auf dem Oberdeck der Triberger Parkgarage fand einmal mehr das feierliche Gelöbnis von 41 Rekruten des Artillerie-Bataillons 295 aus Stetten am Kalten Markt in der Öffentlichkeit statt. Musikalisch umrahmt wurde die Zeremonie vom Heeres-Musikkorps.

Unter großer Anteilnahme von Bevölkerung und Angehörigen der jungen Soldaten ergriff zunächst Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel das Wort. Er begrüßte die Stabsoffiziere und Offiziere, die der Zeremonie beiwohnten, darunter den stellvertretenden Kommandeur des Artilleriebataillons 295, Oberstleutnant Joerg Wehrhold und Oberstleutnant Hubert Binninger als Vertreter der Reservisten.

Das Heeresmusikkorps begleitet die Zeremonie des feierlichen Gelöbnisses auf dem Parkdeck mit klingendem Spiel. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Strobel betonte die enge Freundschaft der Stadt Triberg mit der 4./295, die 1962 durch den damaligen Nußbacher Bürgermeister Hermann Seeburger begründet wurde. „Wir stehen hinter der Bundeswehr“, sagte er. Er erinnerte an die Stadt- und Dorffeste sowie die Seniorennachmittage, an denen Vertreter der Patenbatterie anwesend waren und die Feste mit ihrem berühmten Spießbraten bereichert hatten.

Es sei von großer Wichtigkeit, die Bundeswehr in die Gesellschaft einzubinden, wusste er. Auf die Auslands-einsätze eingehend, stellte er fest, „die Bundeswehr geht heute dahin, wohin sie von der Politik geschickt wird. Daher müssen eigentlich Politik und Gesellschaft hinter der Bundeswehr stehen. Daran krankt es aber immer wieder – nicht aber bei uns. Hier sind Sie unter Freunden.“

Als sehr positive Entwicklung sah der Bürgermeister die Deutsch-Französische Brigade, die auch als verbindendes Element zwischen einst verfeindeten Staaten diene. Den Rekruten wünsche er Weisheit, Tapferkeit und Mut.

Für die Staatsbürger in Uniform sah Oberstleutnant Wehrhold die feierlichen Gelöbnisse und Vereidigungen in der Öffentlichkeit als eine Traditionsveranstaltung. Er begrüßte neben Mitgliedern des Gemeinderats und Vertretern der Reservisten auch Harald Würtenberger, den Stellvertreter des Oberbürgermeisters von Waldshut-Tiengen. „Sie können auf die hier angetretenen Soldatinnen und Soldaten stolz sein“, erklärte er zu den angereisten Verwandten. Das Leben eines Soldaten sei nach wie vor von Entbehrungen geprägt.

Bald geht es für viele nach Mali

Bereits in Kürze würden etliche Soldaten der Deutsch-Französischen Brigade den Weg nach Mali antreten. „Jeder Einsatz im Ausland wird durch das Parlament verabschiedet, denn wir sind eine Parlamentarische Armee“, betonte er.

Der Obergefreite Alexander Schäfer sprach in seiner Gelöbnisrede von den körperlichen Herausforderungen der Grundausbildung, die so manchen an seine Grenzen geführt habe.

Er sprach einen Dank für die „angemessene Härte, den Humor und die Geduld“ der Ausbilder aus. „Ihre Anwesenheit beweist, dass die Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft steht“, stellte er in Richtung der Zivilisten fest. Auch auf die Ausbildung und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten ging der Sprecher der Rekruten ein, bevor die Fahnenabordnung zum eigentlichen Gelöbnis vortrat. Nach dem Gelöbnis luden Stadt und Bundeswehr zu einem Empfang im Kurhaus. Bereits am Morgen hatte ein Gottesdienst in der Stadtkirche St. Clemens stattgefunden.

