von Julia Zanrosso und Alisa Hock

Seit Wochen fieberten die Schüler der achten Klassen des Schwarzwald-Gymnasiums Triberg dem Schüleraustausch nach Blénod entgegen. Bereits im Februar gab es das erste Kennenlernen mit den Austauschschülern aus Frankreich, die eine Woche hier gewohnt haben.

Herzliche Begrüßung

Unlängst ging es morgens mit dem Bus in die schöne Stadt Blénod, wo die Triberger Schüler von den Gastfamilien und Austauschschülern herzlich begrüßt und aufgenommen wurden. Alle hatten sich auf das Wiedersehen gefreut. In den acht Tagen in Frankreich gab es eine Menge neuer Eindrücke zu verarbeiten und so manche neue Freundschaften wurden zwischen den Schülern geschlossen.

Schule ist in Frankreich anders

Schon am ersten Tag erkannten die Triberger Schüler, dass die Schule in Frankreich ganz anders ist als bei ihnen. Sie war eingezäunt und die Pausenbereiche wurden von „surveillants“ (Aufsichtspersonen) überwacht. Auch gab es eine Schulkantine, die mittags eine warme Mahlzeit anbot.

Das Programm war sehr abwechslungsreich. Die Triberger Schüler unternahmen schöne Ausflüge in die Städte Nancy und Pont-A-Mousson und nahmen auch mehrfach am Unterricht teil. Das Wochenende verbrachten sie mit den Gastfamilien.

Schrecken des Ersten Weltkrieges

Ein besonderer Höhepunkt war eine Gartenparty bei einer französischen Gastfamilie am Sonntagabend. Etwas Besonderes war vor allem der Tag in Verdun und in dem ehemaligen Dorf Fleury-devant-Douaumont, wo die Schüler viel über die Schrecken des Ersten Weltkriegs erfuhren. Den Abschiedsabend verbrachten sie an einem Lagerfeuer bei einer Burgruine.

Viel Lehrreiches für die Schüler

Es war eine sehr schöne Woche, die auch viel Lehrreiches mit sich brachte. So konnten die Tribeger Schüler ihre Sprachkenntnisse auffrischen oder ganz neue Wörter lernen. Auch haben sie den französischen Alltag kennengelernt, der im Vergleich zu zum gewohnten Alltag im Schwarzwald sehr unterschiedlich ist.

Zum Dessert auch gerne Mal Käse und Baguette

So fand das Abendessen sehr spät statt und die Schüler erlebten auch, dass man in Frankreich gerne Käse mit Baguette zum Nachtisch isst. Generell fanden die Schüler, dass in Frankreich das Essen eine große Rolle spielte. Überall in der Stadt fand man kleine Bäckereien mit französischen Köstlichkeiten wie Madeleines oder Eclairs, denen sie einfach nicht widerstehen konnten.

Viele Tränen beim Abschied

Doch die Woche erweiterte nicht nur das Allgemeinwissen über Frankreich, sondern veränderte die Schüler auch, denn dadurch wurden sie reifer und selbstständiger, was wichtig für die Zukunft ist, zeigen sich die betreuenden Lehrer sicher. Als der Tag des Abschieds kam, wurden viele Tränen vergossen. Alle nahmen sich in den Arm und waren traurig, dass es schon vorbei war. Die Zeit in Frankreich war wunderschön und einzigartig. „Es ist ein Erlebnis, das wir bestimmt für immer in Erinnerung behalten werden“, waren sich die Ausflügler einig. „Und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja mal wieder.“