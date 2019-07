Die Theater-AG der Realschule Triberg (RST) führt kommende Woche im Rahmen des 50. Geburtstags der Einrichtung das Theaterstück „Das fliegende Klassenzimmer von Triberg“ auf.

Ein kleines Meisterwerk

Sicherlich wünscht es sich jeder, im fliegenden Klassenzimmer unterwegs zu sein. Erich Kästner schuf mit seinem Buch „Das fliegende Klassenzimmer“ im Jahre 1933 ein kleines Meisterwerk des gemeinschaftlichen Miteinanders und setzte Werte wie Ehrlichkeit, Mut und Klugheit sowie die Fähigkeit, mit Niederlagen umzugehen, zuvorderst. So brachte er seine Botschaft auf den Punkt: „Erst wenn die Mutigen klug und die Klugen mutig geworden sind, wird [...] ein Stück Fortschritt zu spüren sein.“

Einen unterhaltsamen Abend am 19. Juli verspricht die Theater-AG der Realschule: Die Kinder und Jugendlichen führen „Das fliegende Klassenzimmer von Triberg“ im Kurhaus auf. | Bild: Realschule

Spannend für jugendliche Darsteller

Die Theater-AG der Realschule Triberg hat Kästners Klassenzimmer in die Wasserfallstadt geholt, denn noch heute ist seine Erzählung aktuell und faszinierend. Das Internatsleben gibt es zwar in Triberg nicht mehr, doch ist es für die jugendlichen Darsteller spannend, sich in diese besondere Situation des alltäglichen Zusammenlebens mit all seinen Herausforderungen hineinzuversetzen, die ihnen auch sonst in ihrem Schulalltag begegnen.

Kästners „Klassenzimmer„ angepasst

Im Unterschied zu Kästners Originalwerk schlüpfen die Realschüler in die Rollen der Internatsschüler und werden von den Gymnasiasten auf die Probe gestellt. Ansonsten haben sich die Regisseurinnen Susanne Neiße und Christine Nagel eng an die ursprüngliche Fassung gehalten.

Anlass ist das 50. Jubiläum der Realschule

Zum 50-jährigen Bestehen der Realschule Triberg zeigen Johnny, Uli, Matz, Sebastian und Martin, was Zusammenhalt und Freundschaft bedeuten. Dabei helfen ihnen ihre erwachsenen Freunde, der „Nichtraucher“ und Dr. Bökh.

Abendvorstellung am 19. Juli

Die Darsteller freuen sich auf einen unterhaltsamen Theaterabend und laden alle Interessierten ein. Die Premiere und gleichzeitige Schüleraufführung für die Schulen der Raumschaft Triberg sowie die Grundschule und das Schwarzwald-Gymnasium der Wasserfallstadt ist am Donnerstag, 18. Juli, um 10.30 Uhr im Kurhaus Triberg. Am Freitag, 19. Juli, steht ab 18 Uhr die Abendvorstellung auf dem Programm.