von Hans-Jürgen Kommert

BORS bedeutet Berufsorientierung an der Realschule: Die Schüler der achten Klassen vieler Realschulen – so auch in Triberg – haben dabei die Möglichkeit, sich verschiedene Berufe im Rahmen von Praktika näher anschauen. Von A wie Apothekerin bis Z wie Zerspanungsmechaniker sind vielfältige Berufsfelder vertreten. Der SÜDKURIER hat mit einigen Praktikanten gesprochen und stellt diese mit ihren Praktikumsplätzen vor.

Gewohnt zu arbeiten

Da ist zum Beispiel Paul Kienzler. Der junge Schonacher ist es gewohnt zu arbeiten, da ist sich Clemens Herrmann sicher. Denn Pauls Vater führt in Schonach eine Firma, die sich mit Holzwaren beschäftigt, wo er auch gerne und mit Spaß mithilft – schon, um sich zusätzliches Taschengeld zu verdienen.

Mit Holz kennt sich Paul Kienzler bestens aus. Nun schaut er in der Bauschlosserei bei Clemens Herrmann, ob ihm auch die Arbeit in einem Metallberuf gefallen könnte. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Ein wenig über den hölzernen Zaun schauen will Paul Kienzler in der Bauschlosserei Herrmann in Schönwald, wo er sein Praktikum absolviert. Er selbst lässt es offen, ob er sich auch eine Ausbildung im Metallhandwerk vorstellen könnte. Sein Praktikums-Chef Clemens Herrmann jedenfalls würde einen jungen Mann wie ihn nehmen – „der schaut nicht weg, sondern langt zu und arbeitet sehr akkurat“, so seine Einschätzung. Und Paul hat wirklich Freude an der Arbeit, das erkennt jeder, der ihm zuschaut.

Schnuppern im Hotel- und Gaststättengewerbe

Ihr Berufswunsch geht schon in die richtige Richtung, erzählt Alessa Körber. Die junge Tribergerin hat sich das Hotel „Zum Ochsen“ in Schönwald ausgewählt, wo sie in verschiedene Berufe des Hotel- und Gaststättengewerbes hineinschnuppern kann. „Alessa ist sehr interessiert und lernt sehr schnell“, stellt Barbara Martin fest.

Alessa Körber lässt sich von Tsend-Ayush Motormaen im Hotel „Zum Ochsen“ in Schönwald zeigen, wie man einen Tisch richtig festlich eindeckt. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Zwar macht Alessa im Restaurant einen ausgezeichneten Eindruck, doch „eigentlich würde es mich eher ins Hotelmanagement ziehen“, gibt sie zu. Schon am zweiten Praktikumstag lernt sie von Tsend-Ayush Motormaen, wie man einen Tisch festlich eindeckt. Auch im Service durfte sie sich bereits betätigen. Leider sei es saisonbedingt derzeit eher ruhig, stellt sie bedauernd fest. Aber – für sie stimmt die Richtung. „Wenn sie sich bei uns bewerben würde, hätte sie wirklich gute Chancen“, stellte ihr Barbara Martin ein sehr gutes Zeugnis aus.

Regelrecht mit dem Benzin-Virus infiziert

In eine andere Richtung zieht es Muhammed Kiliclioglu. Er ist mit dem Benzin-Virus infiziert und bastelt in der Freizeit gerne mit einem älteren Cousin an Autos herum. Eigentlich hätte er gerne ein Praktikum als Automobilkaufmann gemacht, doch man habe ihm erklärt, dass er dazu zu jung sei.

Benzin im Blut hat Muhammed Kiliclioglu schon lange, daher passt das Praktikum für ihn fast, es kommt seinem Berufswunsch Automobilkaufmann zumindest sehr nahe. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Nun zeigt er als Kraftfahrzeug-Mechatroniker bei MT Fahrzeugtechnik an der Nußbacher Straße in Triberg, dass er von seinem Cousin schon viel gelernt hat. Der Inhaber der Werkstatt, Mustafa Tozkaldiran, könnte sich vorstellen, den jungen Praktikanten zur Ausbildung zu nehmen – allerdings kann er keinen Kaufmann gebrauchen. Muhammeds Lebensplan sieht auf jeden Fall zunächst eine Ausbildung vor, danach aber will er über das Berufskolleg die Fachhochschulreife machen, um dann ein Studium anzuschließen.

Praktikum im s‘Blumenlädele macht Spaß

Spaß hat Lara Kienzler in ihrem Floristik-Praktikum bei s‘Blumenlädele in Schonach schon. Sie lernt, wie man einen Strauß bindet, beginnend mit der einfachen Variante, dem Biedermeier-Strauß. Floristin Sigrid Cordes achtet darauf, dass ihre Praktikanten auch wirklich etwas mitnehmen aus dem Praktikum und nicht nur daneben stehen, wenn etwas läuft im Laden.

Eigentlicher Berufswunsch ist Bauzeichnerin

Lara gefällt die Arbeit mit Blumen, ihr eigentlicher Berufswunsch ist allerdings Bauzeichnerin bei einem Architekten. Nur sei es schwierig, dazu einen Praktikumsplatz zu erwischen. Auf dem Computer Planungen für Bauwerke zu erstellen, das sei ihr Ding, erzählt sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Gefallen hat ihr das Praktikum im Blumenladen trotzdem – es schade ja nicht, wenn man einen Blumenstrauß richtig binden könne.