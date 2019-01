von Hans-Jürgen Kommert

Geplant war der Sprint-Nachtstaffellauf eigentlich bereits für den 9. Januar, doch man entschied sich angesichts mangelhafter Schneeverhältnisse dafür, den Lauf auf den 30. Januar zu verschieben. Beginn ist nach wie vor um 18.30 Uhr. Austragungsort wird wieder die Schönwälder Rothaus-Arena im Weißenbach sein. Gelaufen wird in freier Technik, Meldeschluss für die Dreier-Staffeln ist am Montag, 28. Januar, bis 18 Uhr. Gelaufen wird ab zehn Staffeln. Gestartet wird in folgender Aufteilung: Damen (dreimal zwei Kilometer, mindestens zwei Damen), Herren mit derselben Strecke (mindestens zwei Herren), Jugend männlich und weiblich dreimal zwei Kilometer, Aufteilung wie bei Damen und Herren, Altersklassen 16 und 17. Je einen Kilometer müssen die drei Starter bei den Schülern absolvieren, dabei werden die Klassen S10 bis S14 sowie S14 bis S16 gewertet. Anmeldungen können ab sofort erfolgen, entweder schriftlich bei der Skizunft Triberg, Rolf Kürner, Hauptstraße 24, Triberg, Fax 07722/96 98 20, oder per E-Mail an Jochen@Kuebs.de. Die jeweils schnellste Staffel erhält den Wanderpreis, wer den Preis dreimal in loser Folge gewinnt, kann ihn endgültig in Besitz nehmen. Zudem werden Urkunden und Ehrenpreise verliehen.