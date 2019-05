von Karl Volk

Bei den Hauptversammlungen des Bezirksimkervereins Triberg gab der Vorsitzende Helmut Finkbeiner einen interessanten Rückblick mit Lichtbildern auf das vergangene Bienenjahr vom Frühjahr mit der ungewöhnlich kraftvollen Blüte über die sommerliche Trockenheit bis in den Winter. Alles wurde mit Bildern belegt.

Die Neumitglieder erfuhren im Jahresverlauf Wissenswertes bei einem Einsteigerkurs und Rainfarn wurde als gutes Räuchermittel entdeckt. Unentbehrlich wurde auch die Bekämpfung der Varroa-Milbe im vergangenen Jahr.

Die Mitglieder beschäftigten sich auch mit anderen Arbeiten, etwa bei der Pergola im Lindengrund oder dem gefliesten Boden. Der Fertigungstermin Anfang August vor dem Imkerfest gelang dank der tüchtigen und treuen Helfer, betonte Finkbeiner.

Die weiteren Vereinsregularien wurden zügig abgehandelt. Die Kasse, von Sabine Schwäble geführt, war von den Kassenprüfern Josef Kuner und Marco Kimmich geprüft und für gut befunden worden. So konnte dem Vorstand die Entlastung ohne Probleme ausgesprochen werden.

Angeregt wurde von einem Vereinsmitglied, den Vorgarten des Imkerlehrstandes neu anzulegen, damit den Bienen eine freie Abflug- und Ankunftsmöglichkeit gesichert ist. Das wird diesen Sommer geschehen.

Der Bezirksimkerverein kann sich über eine große Zahl junger Mitglieder freuen, die auch am Einstiegslehrgang teilnahmen. Geleitet wurde der Kurs von Helmut Finkbeiner und Mario Ferdani. Ein Zertifikat erhielten Uwe Baumann, Marcel Dold, Aldo und Patrick Ferdani, Helmut Fleig, Uwe Heizmann, Kim Hollstein, Toni Hollstein, Sven Ketterer, Hans-Jürgen Kommert, Simone Muckle-Sester, Eilin Pfitzer, Agnes Rohrer, Tessa Scherzinger, Alexandra Schwab, Pamela Schwer, Herbert Schwer, Dominik Zimmermann und Lena-Maria Zimmermann.

Finkbeiner konnte bei der Versammlung auch Ortsvorsteher Reinhard Storz für 20-jährige passive Mitgliedschaft ehren.

Was mit dem Film über die Imkerei in Körben durch Georg Klindeworth an der Nordsee präsentierte wurde, sprengte alle Erwartungen. Der Film dokumentiert, wie einer mit 700 Völkern mit aller Leidenschaft und bestem Erfolg und mit täglichem Einsatz das Jahr hindurch arbeitet. Verwendet werden dabei meistens natürliche Stoffe und Geräte. Das Flugloch wird mit Moos verstopft, Rauch erzeugte er mit Rainfarn, zum Abwischen von Bienen dient der Flügel einer Ente.

Was die Schwarzwälder auch zum ersten Mal sahen, waren Schwarmfangbeutel, strumpfähnliche Säcke. Der Imker passt den Moment ab, wo die Bienen schwärmen wollen und hängt den Beutel vor das Ausflugsloch. So fängt er den Schwarm. Haben sie sich beruhigt, schüttet er sie in eine Kiste und ab geht die Post an seine Kunden. Die Nachfrage sei groß, hieß es als Information zum Film.