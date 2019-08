von Lukas Nagel

Neun Jahre lang war Pause, jetzt versuchten die Triberger Kinobetreiber Margarete und Anton Retzbach am Wochenende wieder einen Neustart des Open-Air-Kinos im Waldsportbad, allerdings mit verhaltenen Publikumszahlen.

Leinwand-Gerüst immer noch da

Einiges hat sich getan in dieser Zeit. Wo früher noch Tischtennisplatten, Schachfelder und Sitzgelegenheiten zu finden waren, ist heute ein Parkplatz. Doch das Gerüst für die Leinwand blieb in all den Jahren stehen, sodass für die Freiluftveranstaltung nur noch Stühle, Projektor, Soundanlage und die 38 Quadratmeter große Leinwand auf dem abgesperrten Parkplatz aufgestellt werden mussten.

Rund 50 Besucher dabei

Dennoch ließen sich viele Kinofans wohl vor allem am Freitag vom durchwachsenen Wetter abhalten. Immer wieder schauerte es schon vor der Veranstaltung und dunkle Wolken verhießen heftigen Regen, sodass es am Schluss rund 50 Besucher waren, die ins Schwimmbad kamen. Dabei hielt das Wetter weitgehend – erst kurz nach Ende der Filmvorführung setzte kräftiger Regen ein.

Vielversprechende Filme

Dabei versprachen die Filme, die die Kinobetreiber für beide Abende ausgesucht hatten, beste Unterhaltung, handelte es sich doch um die beliebtesten beiden Kinokomödien dieses Jahres.

Hape Kerkelings Autobiographie verfilmt

Am Freitag lief „Der Junge muss an die frische Luft“, eine Verfilmung der Autobiographie von Deutschlands wohl bekanntestem Komiker und Moderator Hape Kerkeling. Regisseurin Caroline Link gelingt es in dem 2018 erschienen Spielfilm, die Kindheit des beliebten TV-Komikers als Vorstufe seiner späteren Berühmtheit darzustellen und dabei vor allem die Hintergründe zu beleuchten.

Zum Lachen und zum Nachdenken

Denn schon als Achtjähriger bringt der Sohn eines Schreiners seine muntere Großfamilie zum Lachen. Weniger bekannt als sein Talent zur Parodie sind allerdings die tragischen Aspekte dieser Kindheit im Ruhrgebiet der Nachkriegszeit.

Dabei geht es insbesondere um seine Mutter. Nach einer Kieferhöhlenoperation verliert sie ihren Geruchs- und Geschmackssinn.

Furtwangen Open-Air-Kino am Stöcklewaldturm wird zum Erlebnis Das könnte Sie auch interessieren

Ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich, psychische Probleme treten auf und sie verfällt immer häufiger in Depressionen. Hans-Peter versucht, sie mit seinen Späßen aufzuheitern.

Lustige und tragische Momente

In dieser bedrückenden Situation beschließt sein Opa – in Anspielung auf den Filmtitel –, mit dem moppeligen Kind in den Bergen zu wandern. Der Zustand der Mutter hat sich jedoch währenddessen weiter verschlechtert, bis sie sich schließlich durch Tablettenkonsum das Leben nimmt. Zwischen Humor und nachdenklichen Tönen findet der Film, in dem Julius Weckauf gekonnt den jungen Kerkeling verkörpert, eine ansprechende Mischung.

Zweiter Film lockt ebenfalls nur ein überschaubares Publikum an

Mehr Wetterglück, aber kaum mehr Zuschauer waren dem Film „25 km/h“ am Samstagabend beschert. Der Spielfilm zeigt die Deutschlandreise eines sich zunächst fremdgewordenen Brüderpaares. Teile des Filmes wurden übrigens auf dem Gengenbacher Weinfest gedreht.