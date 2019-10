von Tatjana Schüssele

Was können die sozialen Medien im realen Leben – insbesondere von jungen Menschen – anrichten? Welche Konsequenzen oder gar Gefahren ergeben sich daraus? Eine Abendvorstellung der „Wilden Bühne“ aus Stuttgart sensibilisierte jetzt erfolgreich für diese Thematik. Zur Aufführung erschienen hauptsächlich interessierte Eltern und die Sponsoren sowie Organisatoren, die die Theatergruppe in das kleine Städtchen geführt haben, im Triberger Kurhaus.

Erneute Einladung an Theatergruppe nach Auftritt vor zwei Jahren

Die Schulsozialarbeiter und Vertrauenslehrer der Dom-Clemente-Schule Schonach, der Realschule und des Schwarzwald-Gymnasiums Triberg setzten sich für einen weiteren Auftritt der Gruppe ein, nachdem sie zwei Jahre zuvor von deren Vorstellung über Suchtkrankheiten begeistert gewesen waren. Unterstützt durch das Landrats- und Jugendamt, die Krankenkasse AOK und die Polizei sowie von der Stadt Triberg, die den kleinen Saal des Kurhauses bereitstellte, gaben die fünf Schauspieler ihre Vorstellung zum Besten.

Kurze Szenen stoßen Debatten an

Es handelte sich um zwei kurze Szenen, auf die jeweils eine Diskussionsrunde mit dem Publikum folgte. Diese Struktur des so genannten Forumtheaters ist interaktiv, aber auf keinen Fall zwingend. Der freundliche und kollegiale Umgang der Schauspieler untereinander lädt jedoch zum Mitmachen ein. Die Zuschauer werden noch in ein Theater-warm-up, eine Art Aufwärm-Runde, eingebunden, bevor die Szene beginnt.

Zu arm für Klassenfahrt nach Barcelona

Die erste der zwei Szenen, „No Barcelona“, erzählt die Gesichte von Maxi, deren alleinerziehende Mutter sich den Urlaub oder die Klassenfahrt nach Barcelona nicht leisten kann. Sie ist zu stolz, „Almosen“ vom Förderverein der Schule anzunehmen.

Ausgegrenzt und lächerlich gemacht

Und so kommt es, dass Maxi nicht mitfahren kann und auch sonst durch ihre Situation, die sie zu verschleiern versucht, von ihren Mitschülern ausgegrenzt wird. Sofortige Reaktionen in Sozialen Medien, als sie zum Beispiel ein Bild mit vermeintlich neuen Kleidern machte, auf denen man allerdings noch das Preisschild sehen konnte, und die Geschichten ihrer Mitschüler, die sie während des Urlaubs posteten, machen dem Mädchen zu schaffen, das in dieser digitalen Welt aufgewachsen ist.

Zuschauerin gibt der Rolle ein eigenes Profil

In der anschließenden Diskussion beteiligten sich die Zuschauer gerne. Schnell wurde klar, dass die Schauspieler auch im Improvisationstheater herausragendes Talent besitzen. Wie authentisch sie auch während der Fragerunde in ihrer Rolle blieben, überraschte auf positive Weise. Überzeugend und nahtlos wurde eine Zuschauerin in das Stück integriert, als sie die Rolle der Maxi übernahm, die sie auf ihre eigene Art viel selbstbewusster machte und somit den Ausgang der Geschichte änderte.

Aggressive Reaktion auf Schikane

„Lukas im Netz“ ist der Titel der zweiten Geschichte, bei der es um einen Jungen geht, der durch ein Video aus dem Geschichtsunterricht gedemütigt wird und auf die Schikane seiner Mitschüler aggressiv reagiert. Der Junge, der keine wirkliche Unterstützung von Zuhause bekommt und keine Hilfe annehmen will, schwört Rache an dem, der das Video gedreht und versendet hat.

Eltern und Schule in der Verantwortung

Hier übernahm später ein Zuschauer die Rolle des Vaters, der ein Gespräch mit seinem Sohn führte, um das Problem zu lösen. So wurde deutlich, dass die meisten aus dem Publikum die Eltern und die Schule in Verantwortung sehen, was jemandg auch als Erwachsenenebene bezeichnete. Doch auch die passive Rolle, die in dieser Szene durch die Mitschülerin Rebeka dargestellt wurde, ist ein Thema, das viele beschäftigt.

Gelungener Theaterabend

Die „Wilde Bühne“ aus Stuttgart gestaltete für alle Zuschauer einen schönen Abend mit guten Schauspiel. Moderiert wurde das Stück vom Theaterpädagogen Rüdiger Erk, der seine fünf Schauspieler tatkräftig unterstützte.

Eine Aufführung für die Schüler der siebten und achten Klassen der Realschule und des Schwarzwald-Gymnasiums Triberg sowie der Werkrealschule Schonach gab es darauf im Kurhaus.