von Priska Dold

Der zehnte Weihnachtsmarkt in Nußbach steht dieses Jahr am Samstag, 23. November, auf dem Programm. Was damals Judith Wolber als kleinen Markt ins Leben rief, wurde gut angenommen und zählt inzwischen zu den beliebtesten Veranstaltungen in Nußbach.

Weihnachtsmarkttasche als Extra

Aufgrund dieses kleinen Jubiläums gibt es für einen Einkauf an diesem Tag eine Weihnachtsmarkttasche, eine Stofftasche mit dem gleichen Aufdruck wie auf den blauen Tassen. Diese werden von der Apotheke in Triberg gesponsert, für dieses Unterstützung äußerte die Marktleitung Dank und Freude.

Alle Standplätze sind belegt

Die Vorbereitungen laufen jetzt schon auf Hochtouren. Eine letzte, ausführliche Besprechung der Marktteilnehmer war im Rathaussaal. Ortsvorsteher Heinz Hettich und vor allem Organisatorin Anna Welke freuten sich über das große Interesse. Alle Plätze seien belegt, verkündete Anna Welke. Zu ihrem Bedauern habe sie auch Absagen erteilen müssen.

Detailabsprache für reibungslosen Ablauf

Um einen reibungslosen Verlauf zu gewährleisten, wurden in dieser Sitzung die Auf- und Abbauzeiten sowie Angaben über benötigte Strom- und Wasserleitungen besprochen.

Pfandtassen statt Wegwerfbecher

Natürlich stand auch das Thema Müll zur Diskussion. Die Organisatoren hatten schon gehandelt. Es sollen dieses Jahr nur noch eventuell vorhandene Papp-Becher verwendet werden. Alle Getränkeanbieter erhalten Weihnachtsmarkt-Tassen, die gegen Pfand ausgegeben werden. Dazu ist dieses Jahr im Rathauskeller eine Spülstation eingerichtet. Unter den mitmachenden Vereinen ist nun auch ein abwechselnder Spüldienst besprochen.

Triberg So sehr lockt der Weihnachtsmarkt in Nußbach Das könnte Sie auch interessieren

Von Weihnachtsdeko bis hin zu Essen und Getränken

Es gibt 33 Stände mit den verschiedensten Angeboten. Außer dem üblichen Getränke- und Speisenangebot ist wieder eine große Auswahl an Weihnachtsdekoration und Geschenkartikeln erhältlich.

Kostenlose Parkplätze für die Besucher

Ein Diskussionspunkt war auch die Parksituation im Dorf. Die Händler sollten ihre Fahrzeuge bei der Schule ­parken, für die Besucher bestehen kostenlose Parkmöglichkeiten außer der Kronenmatte auch auf dem Sportplatz-Vorplatz oder beim Wohnmobilplatz am Ortseingang von Triberg. Die Mitglieder der Nußbacher Feuerwehr sind vor Ort und weisen die Besucher auf freie Plätze hin.

Rahmenprogramm mit Nikolausbesuch, Musik und Puppenbühne

Zum Rahmenprogramm zählt wie immer der Nikolausbesuch beim Einsetzen der Dämmerung, dazu wird die Jugendkapelle mit vorweihnachtlichen Melodien unterhalten. Im Pfarrsaal sind Schüler der Grundschule sowie Realschule Triberg mit verschiedenen Auftritten zu Gast. Und ab 15 Uhr spielt die Freiburger Puppenbühne „Kasper und der Pirat der sieben Meere“, das ist für die Kinder sicherlich wieder ein schönes Erlebnis.