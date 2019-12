von Susanne Kammerer

Die Stadt- und Kurkapelle Triberg hielt am dritten Adventssonntag ihr 44. Weihnachtskonzert in der Stadtkirche ab. Es war der Abschluss des Jubiläumsjahres, in dem die Kapelle ihr 250-jähriges Bestehen gefeiert hat.

Vorsitzende Katharina D’Angelo sagte: „Wir haben in unserem Jubiläumsjahr viel über die Vergangenheit unseres Vereins erfahren. Die Zeitgeschichte hat uns bewusst gemacht, dass es nicht selbstverständlich ist, wie wir heute leben und musizieren können.“

Die Jugendkapelle unter der Leitung von Martin Mayer eröffnet den Konzertabend. | Bild: Susanne Kammerer

Die Jugendkapelle eröffnete mit „Heal the World“ von Michael Jackson. Jugenddirigent Martin Mayer hatte mit seinen 21 jungen Musikern zudem die Ouvertüre „Equinox“ von Ed Huckeby und „Blessing“, eine prächtige Ballade von Ivo Kouwenhoven, einstudiert.

Hommage an das Leben

Mit „Il journait du piano debout“ von Michael Berger eröffnete die Stadt- und Kurkapelle Triberg unter der Leitung von Hansjörg Hilser ihren Part des Konzertabends. Das Eröffnungsstück der Hauptkapelle spiegelte jenes mitreißende und lebensbejahende Gefühl wider, welches Moderator Klaus-Dieter Sembach in seinen einführenden Worten beschrieben hatte: eine Hommage an das Leben und den lohnenden Versuch, stets glücklich zu sein.

Eine Gruppe des Turnvereins Schonach zaubert den „Cirque du Soleil“ in die Stadtkirche. | Bild: Susanne Kammerer

Camille Saint-Saëns‚ lateinisches Weihnachtsoratorium „Oratorio de Noël, op. 12“ ließ die Weihnachtsgeschichte auf besondere Weise wirken. Die Verkündigung an die Hirten hatte der Komponist im Jahre 1858 vertont, die jeweiligen Passagen aus dem Evangelium verlas Klaus-Dieter Sembach.

Ein Liebeslied an Paris und das französische Lebensgefühl ist der Chanson aus den 1950er Jahren „Sous le ciel de Paris“. Hier stand Akkordeonsolist Vladimir Konrat im Mittelpunkt, der vom Orchester begleitet wurde.

Kontraste

Mit „Castrum Alemorum“ von Jacob de Haan konnte Dirigent Hansjörg Hilser das komplette Klangvolumen seines Orchesters ausschöpfen. Einen Kontrast hierzu bildete die darauffolgende „Ballade pour la petite Thresa“, von Tinu Mara, die vom Saxophonquartett Jessica Vollmer, Gina Kürner, Julian Schätzle und Nina Fleig gespielt wurde.

Klarinettistin Barbara Gardas begeistert auch mit ihrem Gesang. | Bild: Susanne Kammerer

Beim Weihnachtslied „Minuit Chrétiens“ (O Holy Night) von Adolph Adam sorgte neben dem gelungenen Orchesterarrangement der Gesang von Barbara Gardas für Gänsehautmomente.

Beim Schlussstück „Cirque du soleil“ von Victor Lopez zauberte der Turnverein Schonach mit feinen Artistikeinlagen Zirkusluft in den Mittelgang der Triberger Stadtkirche.