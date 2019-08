von Karl Volk

Sehr persönlich und menschlich berührend waren die Ausführungen von Angela „Angi“ Nock, der Vorsitzenden des Tierschutzvereins Triberg und Umgebung. Tiefe Liebe zu den Tieren und großer Idealismus sprachen aus ihren Worten beim Tag der offenen Tür.

Zunächst waren auch Stolz auf das Alter des Vereins – 60 Jahre – und die zunehmende Zahl seiner Mitglieder ein Thema. Schöne, aber auch schwierige Geschichten habe sie zu erzählen, meinte Angela Nock beim Tag der offenen Tür.

40 Helfer kommen täglich

Begeistert ist sie von der Bereitschaft von 40 Helfern, die täglich zum Tierheim in der Retsche kommen und mit den Hunden Gassi gehen, und zwar dreimal am Tag. Ob sich auch ein persönliches Verhältnis zu einem Tier entwickeln lässt? „Mehr als eines“, antwortet Nock. Es hielten sich im Tierheim ja nicht nur tierische Feriengäste auf – immerhin 50, Tendenz steigend –, sondern auch solche, die ihren Lebensabend dort verbrächten. Das könnten Jahre sein.

Tiere wachsen ans Herz

„Solche Tiere wachsen einem wegen ihrer Treue und Anhänglichkeit ans Herz. Zum Problem aber werden Tiere, die in großer Zahl ausgesetzt werden und eine Unterkunft brauchen“, sagt sie. Bei Wegzug und Wohnungswechsel sei das Tierheim für Mensch und Tier ein Segen. Für die Besitzer gebe es die Beruhigung, ihre Lieblinge weiterhin in guten Händen zu wissen.

Erstaunliche Zahlen

Angi Nock wartet mit erstaunlichen Zahlen auf: „In den vergangenen vier Wochen wurden 30 Wildkatzen eingefangen. Diese waren zu kastrieren. Es kommt auch vor, dass gerade solche, die das Mausen nicht verlernt haben, auf Bauernhöfen willkommen sind und dort eine Heimat finden.“

Weltweiter Tierhandel macht Sorgen

Allgemein aber hat sich die Situation der Tierwelt gewandelt, was zu größeren Herausforderungen führt. Der Tierhandel hat sich ins Ungemessene erweitert. Man kann sich über das Internet-Portal auf höchst bequeme Weise Tiere aller Art – auch Exoten – schicken lassen, von Schlangen bis hin zu Wasserschildkröten. „Doch nicht bei allen Besitzern dauert die Liebe ewig, und die Pflege wird lästig.“

Ausgesetzt, gefunden und ins Heim gebracht

Die Tiere finden dann – gelegentlich auf abenteuerliche Weise – den Weg ins Tierheim. Ausgesetzt werden sie gefunden und hierher gebracht. Nock leitet sie dann in spezielle Heime weiter, Katzen nach Villingen, Vögel bleiben bei den Greifvögeln in Triberg. Schluss mit lustig sei bei Herdenschutzhunden, die ihrer Natur nach entsprechend gefährlich würden und leicht zu Kampfhunden mutieren könnten. Alles sieht die Vorsitzende aus dem Blickwinkel der Globalisierung und der Klimaveränderung.

Klimawandel als weiterer Einflussfaktor

Gedanken macht sie sich über Tiere auf Höfen, auf denen nur noch eine Person in der Familie für die Tiere sorge, über die große Trockenheit in den (bisher) gemäßigten Breiten und über tagelange Tiertransporte in heiße Länder.

Viele Besucher kommen zum Tag der offenen Tür zum Triberger Tierheim. | Bild: Karl Volk

Gäste genießen schönen Sonntag

Im Ganzen war es wieder ein schöner Sonntag, zahlreiche Gäste machten einen Spaziergang aufs Land. Im Zelt spielte und sang zur allgemeinen Freude das Duo Two Voices Lieder auf Englisch und Deutsch. Die Band fand buchstäblich über Katzen den Kontakt zum Tierschutzverein Triberg, erzählt Angi Nock. Erfreut zeigte sie sich über den Besuch von Martina Braun, Landtagsabgeordnete Bündnis 90/Die Grünen aus Linach.