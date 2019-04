von Hans-Jürgen Kommert

Zu einem Dankgottesdienst aus Anlass der goldenen, diamantenen, eisernen und gar Gnaden-Konfirmation kamen die Jubilare aus Triberg, Schonach und Schönwald zum Sonntagsgottesdienst in der evangelischen Trinitatis-Kirche in Triberg zusammen. Vom Pfarrsaal aus wurden sie durch Pfarrer Markus Ockert in die Kirche geleitet – „so viele wie noch nie“, wie er feststellte, nämlich 21 an der Zahl.

Glaube als verbindendes Element

Nach herzlicher Begrüßung fand der Geistliche Worte des Dankes an Gott für alles Gute und alles Schwere im Leben und für das Gelingen des damaligen Versprechens, Christus als Mittelpunkt des Lebens zu sehen. Das Wissen um die Nähe Gottes verbinde sie, auch wenn sie ihr Leben nach eigenen Grundsätzen gestaltet hätten.

Gemeinsam Abendmahl gefeiert

Ockert ging in der Predigt zum Passions-Sonntag Judika auf den Predigttext aus dem Johannesevangelium ein, in dem Jesus dem Pilatus überantwortet wird, um ihn für die Verfehlung töten zu lassen, der König der Juden zu sein. Ockert stellte fest, dass es schon damals nicht einfach gewesen sei, die Wahrheit zu verkünden. Als Zeichen christlicher Verbundenheit wurde dann das gemeinsame Abendmahl gefeiert.

Die Konfirmtionsjubilare:

Es feierten goldene Konfirmation (50 Jahre): Gabriele Baier, Ingeborg Henninger, Cornelia Hiepler, Wolfgang Mauch und Christine Schmidt.

Vor 60 Jahren wurden Gisela Behrmann und Hans-Georg Friedrich konfirmiert, sie feierten damit die diamantene Konfirmation.

Sieben ehemalige Konfirmanden im Mittelpunkt

Nach 65 Jahren können Wilhelm Bader, Erika Baranowski, Margot Brehm und Hans-Peter Brehm, Margarethe Fries, Ursula Hettich, Hans-Joachim König, Erika Kopp, Manfred Schiller, Karla Schmid, Heinz Töllke und Ursula Weinmann die eiserne Konfirmation begehen.

Ihre Gnaden-Konfirmation feierten Irmgard Ketterer und Eva Krack. Sie wurden bereits vor 70 Jahren an den Tisch des Herrn geführt.