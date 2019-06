von Hans-Jürgen Komemrt

Ein großes Lob ging in der Hauptversammlung des Fördervereins der Realschule Triberg an Kassiererin Antje Kienzler und Schriftführerin Christine Nagel, denn sie seien diejenigen im Verein, an denen viel Arbeit hänge, stellte der Vorsitzende Thomas Schwarz fest.

Etwa ein Dutzend der 334 Mitglieder hatten sich zur Versammlung in der Realschule eingefunden. Zum letzten Mal als Mitglieder des Beirats waren Herbert Schneider aus Schonach sowie Klaus-Dieter Sembach gekommen – als normale Mitglieder seien sie jedoch stets weiterhin willkommen, so Schwarz. Neue Gesichter bei der Versammlung waren Adriano Moretti von der Volksbank Mittlerer Schwarzwald, Alexander Stockburger von der EGT sowie Petra Keller aus Hornberg und Carmen Spath aus Schonach.

Mehr Einnahmen als Ausgaben sorgten dafür, dass die Kasse gut gefüllt ist. Grund dafür sind Mitgliedsbeiträge sowie Spenden. Neben den bekannten Bildungsfahrten ins Technorama nach Winterthur und zu den Science-Days nach Rust, die der Verein bezahlte, wurden auch ein Sanitätsrucksack beschafft sowie die Busschule und der Sozialpreis in Form von Kinogutscheinen für die einzelnen Klassen gesponsort. Auch der Sozialpreis für die ausscheidenden Zehner geht auf das Konto des Fördervereins. Dazu gab es einen Trikot-Satz für die SMV-Turniere.

In Vertretung des Bürgermeisters zeigte Ute Meier auf, dass die Realschule der Stadt Triberg am Herzen liegt, was man daran sehe, dass in den nächsten Jahren erneut rund zwei Millionen Euro investiert werden sollen – aber alles könne man auch nicht leisten. Daher freue sie sich über das hohe Engagement des Vereins.

Mensabereich wird neu geschaffen

Der stellvertretende Schulleiter Thomas Serazio gab einen kurzen Überblick, wohin die Realschule steuern wird. Man stünde an einer Schwelle. Der Bildungsplan sehe vor, dass die Realschule ab dem nächsten Schuljahr neben dem Realschulabschluss auch den Hauptschulabschluss anbieten müsse.

Unterschiedlich tiefe Bildung

Laut Bildungsplan würden in der Sekundarstufe aller Schularten dieselben Inhalte gelehrt – nur mit unterschiedlicher Tiefe. In der Klasse sieben werde, nach der Orientierungsstufe in den Klassen fünf und sechs, mit Grundniveau oder mittlerem Niveau weiter unterrichtet – die ersten Schüler werden im nächsten Jahr den Hauptschulabschluss machen. Daneben liefen die Vorbereitungen für den offenen Ganztagsunterricht, zu dem aber durch die Erweiterung der Schule ein Mensabereich geschaffen werden müsse.

Dazu gab es einen ganz kurzen Ausblick auf das Schuljubiläum am 19. und 20. Juli. Am Freitag sei ein ordentlicher Promi-Aufmarsch geplant – dabei ist Kultusministerin Susanne Eisenmann der wohl prominenteste Gast. Am Samstag ist ein Schulfest geplant, für das sich bereits 200 Ehemalige angemeldet hätten.

Heizplatte für Chemie-Unterricht

Bezuschusst durch den Förderverein werden weiterhin die Science Days und der Besuch des Technoramas mit je etwa 700 Euro, der Sozialpreis der 10. Klassen und der Schulplaner für jeden Schüler (etwa 1300 Euro). Dazu wird der Förderverein für den Unterricht anstelle der Visualizer zwei Tablet-Handyhalterungen zu je rund 150 Euro übernehmen. Für ein Bogenschieß-Projekt möchte Lehrer Jörg Räuber zwei Sätze Bogen und Pfeile, die zusammen ebenfalls etwa 300 Euro kosten sollen. Eine weitere Heizplatte zum Chemie-Unterricht (rund 40 Euro) beantragte Chemielehrer Thomas Hasenhindl. Einmal mehr werden die kleinen Sozialpreise für alle Klassen, also Kinokarten, übernommen und auch die Busschule für die Fünftklässler.

Ein Sonderanliegen hatte der stellvertretende Schulleiter wegen der Französisch-Schüler: Die Technik- und die AES-Klassen (Alltagskultur, Ernährung, Soziales) erhielten durch die Fahrten relativ viel Geld, dabei seien die Französisch-Schüler immer außen vor. Während der Praktika sei nun praktisch eine Woche lang kaum Unterricht für diese Schüler. Einen Tagesausflug nach Straßburg machen sie auf eigene Kosten – könnte sich der Förderverein dazu entschließen, den „Franzosen“ einen tollen Tag im Kletterpark zu bezahlen – also pro Schüler 13 Euro? Auch dieser Ausgabe wurde zugestimmt, da die Kassenlage recht gut sei.