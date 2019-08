von Hans-Jürgen Kommert

Derzeit sind im Kurhaus mehrere Bauarbeiten im Gange. Das Gros ist dem Brandschutz geschuldet, beispielsweise die Fensterfront. Nun muss auch die Eingangstür zum großen Saal ausgetauscht werden, da in die Öffnungen zwischen großem Kursaal und Foyer rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse einzubauen sind.

Nur so ist es „rauchdicht“

Um die Anforderung „rauchdicht“ zu erfüllen, sei beispielsweise ein doppelter Falz oder ein Einfachfalz mit umlaufender Dichtung zulässig. Verglasungen in solchen Türen müssen mindestens der Feuerwiderstandsklasse G 30 entsprechen. Die derzeit vorhandenen Türen zwischen großem Kursaal und Foyer sind schon wegen des fehlenden Obertürschließers nicht einmal selbstschließend.

Diese schicke Eingangsfront zum großen Saal im Triberger Kurhaus fällt dem Brandschutz zum Opfer – sie wird ersetzt durch eine weiße Brandschutztür. Bild: Hans-Jürgen Kommert | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Andere Türen für den großen Saal

In die Türöffnungen sind künftig rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse einzubauen. In diesem Zusammenhang wurden für den großen Saal zweiflüglige Türen mit Geh- und Standflügel sowie Vollpanik-Ausrüstung vorgesehen. Die Elemente mit eingelegten F30-Füllungen bestehen beidseitig aus Aluminiumblech mit einer Stärke von zwei Millimetern, die Oberfläche ist verkehrsweiß beschichtet.

St. Georgener Firma im Einsatz

„Die Arbeiten wurden beschränkt ausgeschrieben“, erklärt Mario Ketterer vom Bauamt. Günstigster Bieter ist die Firma Ettwein aus St. Georgen mit einem Preis von rund 23 420 brutto.

Warum weiße Türe?

„Bleibt die Tür weiß?“, wollte Sandra Sieber von der Freien Wähler Vereinigung (FWV) in der Sitzung des Gemeinderats wissen. Ja, so Ketterer, diese Farbe würde sich am besten in die Umgebung einführen. Martin Mayer, CDU, gab an, dass man seitens seiner Fraktion damit leben könne.

Rechtsaufsicht reagiert nicht auf Nachfragen

Michael Hummel von der FWV fragte an, ob es das soweit gewesen sei oder ob noch mehr komme. „Das können wir nach derzeitigem Stand noch nicht sagen“, stellte Bürgermeister Gallus Strobel fest. Er könne auch nicht sagen, wann die Rettungstreppe komme. „Die hängt derzeit bei der Rechtsaufsicht – und auf Nachfragen wird nicht reagiert“, erklärte der Rathauschef.