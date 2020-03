von Lukas Nagel

Ein musikalisches Mammutprogramm spulten Pascal Pons als musikalischer Leiter und die jungen Mitgliedern des Sinfonieorchesters sowie die Chöre aus St. Georgen und der südfranzösischen Partnerstadt St. Raphael im Zeichen gelebter Völkerverständigung in der Triberger Stadtkirche ab.

Die mehr als 100 Musiker zele­brierten am Samstag in der St. Georgskirche mit hoher Präzision einen ganz besonderen Konzertabend. Lioba Kühne vom Rotary-Club Triberg/Furtwangen, der für die Organisation des deutsch-französischen Freundschaftskonzerts verantwortlich zeichnete, begrüßte hierzu rund 160 Zuhörer, die gespannt den Darbietungen lauschten.

Imposantes Hauptwerk

Vor dem imposanten Hauptwerk, dem Requiem Maurice Duruflés, das den Konzertabend seine Prägung gab, erklang Bachs „Chaconne“ in einem Arrangement für Marimbaphon und virtuos gespielt von Pascal Pons. Eine Besonderheit war, dass Bruno Picaudé, der Leiter der südfranzösischen Ensembles Choral Lorgues und L‘Esterelenco mit einem beeindruckenden Falsett diese Bachkomposition zum Besten gab.

Dann nahmen die drei Chöre Aufstellung und füllten nicht nur den gesamten Altarraum aus, sondern mit ihren Stimmen auch das ganze Gotteshaus. Der Introitus, der Eröffnungsvers zum Einzug des liturgischen Dienstes zu Beginn der Messfeier, beginnt in Duruflés Requiem mit einem Zitat des gregorianischen Ursprungsgesangs. Ein musikalisches Motiv, das sich durch die gesamte Komposition hindurchzieht und so den ursprünglichen Text- und Sinngehalt des lateinischen Textes der Totenliturgie scharf und gelungen hervorstechen lässt.

Duruflés Requiem fordert die Chorsänger aus St. Raphael und St. Georgen bei den beiden Konzerten am Wochenende. | Bild: Lukas Nagel

Werk mit spirituell-introvertiertem Charakter

Denn nicht nur aus den Propriumsgesängen stechen immer wieder unüberhörbar die einstimmigen gregorianischen Tonabfolgen heraus, sondern auch die Ordinariumsgesänge sind in ihrer Melodieführung stark an die Gesänge der Missa mundi angelehnt. Auf diese Weise entsteht auf der Basis gregorianischen Chorals in Kombination mit einer barocken Polyfonie und einer farbenreichen Orchestrierung, die von den Musikern des Jugendsinfonieorchesters St. Georgen und Niklas Broghammer an der Winterhalter-Orgel der Stadtkirche gekonnt wiedergegeben wurde, der spirituell-introvertierte Charakter des Werks. Eine Herausforderung für die Sänger des St. Georgener Kirchenchors und der beiden Ensembles aus St. Raphael.

Vom Requiem zur Filmmusik

Im zweiten Teil des Konzerts bewiesen die Mitglieder des Jugendsinfonieorchesters der Musikschule noch hörbarer als während des Requiems ihre Klasse und spielten Filmmusik, was vielen Zuhörern wohl zunächst einen gedanklichen Sprung abverlangte.

Sie sind die Macher des Konzertabends in der Stadtkirche: Von links Organist Niklas Broghammer, Gesamtleiter Pascal Pons, Solistin Lili Brice sowie die beiden Chorleiter Bruno Picaudé und Josef Spath. | Bild: Lukas Nagel

Das erste Arrangement, das das Orchester von Pascal Pons bravourös darbot, war ein Medley aus verschiedenen Stücken des „Phantoms der Oper.“ Ebenso fein wurde „Dances with Wolfes“ aus dem gleichnamigen Film von den begabten jungen Musikern gespielt, dem noch „The Mask of Zorro“ folgte. Es erklangen schließlich noch verschiedene Klänge aus Disneyfilmen in einem Arrangement von Johnnie Vinson.