von SK

Am Samstag, 13. April, um 19.30 Uhr, ist es wieder soweit: Der Musikverein Trachtenkapelle Gremmelsbach lädt zu seinem Frühlingskonzert im Kurhaus Triberg ein.

In bekannter Weise wird zusammen mit einem befreundeten Musikverein der Konzertabend mit interessanter und vielseitiger Blasmusik gestaltet. In diesem Jahr wurde die Stadtkapelle Oberkirch als Konzertpartner gewonnen. Diese wird unter der Leitung von Musikdirektor Zeno Peters die Zuhörer mit „Die Stumme von Portici“ einer Ouvertüre zur Oper, „Die große Seefahrt 1492“, „At the Break of Gondwana“ und Musik aus dem Film „Chicago“ unterhalten.

Unterhaltsames und anspruchsvolles Programm

Der Musikverein Trachtenkapelle Gremmelsbach hat auch wieder ein unterhaltsames und anspruchsvolles Programm für den jährlichen musikalischen Höhepunkt im Vereinsleben einstudiert. Unter der Leitung ihres Dirigenten Slawomir Moleta spielen die Musiker die Stücke „Portrait of Freedom“, „Let the Tubas Swing“, „Dawn of a New Day“, „Santana“, „Elisabeth“ und „The Magnificent Seven“. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.