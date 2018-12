Triberg vor 10 Stunden

Videos und Bilder vom Triberger Weihnachtszauber am Samstag (29.12.)

Auch der fünfte Tag des Triberger Weihnachtszaubers überzeugte und der Strom an Menschen riss nicht ab. Zu sehen auf den Bühnen waren unter anderem der Operettensänger und Musicaldarsteller Kevin Tarte und die Folkband Out of the box. In der Kinderwelt wurde fleißig geschminkt und ein Puppentheater aufgeführt, während Hannes Schwarz draußen mit seiner Feuershow einheizte.