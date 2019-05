von Priska Dold

25 Personen folgten der Einladung des Obst- und Gartenbauvereins Nußbach zum Rundgang beim Steinhof zum Thema „Vitaminspender Wildkräuter“. Und kein Teilnehmer wurde enttäuscht, im Gegenteil: Der Spaziergang war gespickt mit Wissen, Anregungen, vor allem über die Verwendung dieser meist unscheinbaren Pflänzlein.

Wanderer lernen 40 Kräuter kennen

Marianne Fehrenbach übernahm die Führung. Sie ist ausgebildete Kräuterpädagogin und konnte jede Frage der Besucher beantworten. Die Vielfalt an verschiedenen Pflanzen beeindruckte alle, an die 40 Kräuter stellte Marianne Fehrenbach ihren Gästen vor. Dabei sind beileibe nicht alle in der Küche zu verwenden. So warnte die Kräuterfrau vor Hahnenfuß, oder auch den Sauerampfer sollte man nach der Blüte nicht mehr verwenden, da sich die Inhaltsstoffe verändern.

Aroma für Kräuterbutter

Viel wusste sie auch über die Bodenbeschaffenheit zur vermitteln – etwa, was auf mageren Böden wächst oder dass sich bei Trockenheit das „Kleine Habichtskraut“ breit macht. Es ist trotzdem erstaunlich, wie viele Kräuter in der Küche Verwendung finden können. Kleine Schafgarbenblätter geben Kräuterbutter ein tolles Aroma und dazu noch Bärwurz – die am Schluss servierte Köstlichkeit bestätigte dies.

Brennnessel als Tee und Gemüse

Da lernten die Teilnehmer nicht nur die Verwendung von Spitzwegerich (bei Insektenstichen), von Wiesenlabkraut und Knoblauchrauke oder Giersch (in Limonaden) kennen. Auch die oftmals nicht beachtete Brennnessel hob Fehrenbach besonders hervor und zwar als größten Vitaminspender überhaupt. Verarbeitet zu Haarwasser, zu Tee, als Gemüse, als Beilage in Salat und vor allem seien später dann die Samen zu verwenden. Sie schmeckten sehr gut in der Pfanne mit ein bisschen Kräutersalz angeröstet. Vor allem gelte Brennnesseljauche auch als hervorragender Pflanzendünger.

Kräutersalz selbst gemacht

Zahlreiche Blumen waren noch zu bewundern, angefangen vom Gänseblümchen, Wiesenschaumkraut, der Günzel, der Vogelwicke und auch dem giftigen Salbei. Auch Marianne Fehrenbachs Nutzgarten ist gut bestückt mit Beinwell, Fenchel, Salbei oder Lavendel. Dies alles durften die Besucher bewundern und sie waren durchweg beeindruckt. Begeistert waren alle auch von den vorbereitenden Köstlichkeiten: Kräuterbutter in verschiedenen Geschmacksrichtungen, Frischkäse mit Kräutern, eine Kräuterlimonade und auch ein wohlschmeckender Kräuterlikör. Selbst Zutaten für ein an diesem Abend herzustellendes Kräutersalz standen zur Verfügung.