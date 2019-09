von Hans-Jürgen Kommert

Der Umbau der Stadt Triberg geht in eine neue Phase. Der Gemeinderat Triberg stimmte der Neuabgrenzung des Sanierungsgebiets Unterstadt zu. Die Stadtverwaltung wurde einstimmig beauftragt, 2020 einen Neuantrag zur Aufnahme in ein städtebauliches Programm mit Förderrahmen zu stellen.

Der große (Ent-)Wurf

Zunächst hatte die Stadt das Sanierungsgebiet mit fast 25 Hektar festgezurrt – deutlich größer als das einst ohne Förderrahmen beschlossene Sanierungsgebiet. Ergänzt wurde um das Bahnhofsareal, Teile der Hornberger und Nußbacher Straße, den Hohnen- sowie den Altenbergweg. Auch der obere Teil der Hauptstraße bis zum Hotel Wehrle (später dem Bühler-Areal zugeschlagen) war zunächst dabei.

Dieses Areal musste jetzt verkleinert werden, um zuschussfähig zu werden. Am einfachsten war dies dort, wo Eigentümer keine oder wenig Bereitschaft zur Mitwirkung zeigten oder wo sich kein Bedarf ergab. Der Hohnen- und der Altenbergweg, Teile der Hornberger und der Nußbacher Straße wurden daher aus dem neuen Vorschlag entfernt. Das Gebiet umfasst nun noch 12,6 Hektar.

Neuer Lack oder Abwrackprämie?

Im jetzigen Gebiet sollen auch private Vorhaben finanziell gefördert werden. Erneuernde Maßnahmen sollen mit zehn Prozent, maximal 10 000 Euro, unterstützt werden. Abbruchmaßnahmen können mit bis zu 70 Prozent eine höhere Förderung erhalten, maximal 15 000 Euro. In begründeten Einzelfällen könne die Obergrenze angepasst werden.

Begleitet wird die städtische Erneuerungsmaßnahme Unterstadt von Berit Ötinger von der Landesbank. Sie hatte schon die Aufnahme der sanierungsbedürftigen Gebäude in Händen. Ötinger stellte in der Gemeinderatssitzung fest, dass bei den untersuchten Gebäuden der Bedarf durchaus vorhanden sei. 90 Prozent seien relativ stark betroffen, Wärmedämmungsmaßnahmen und Fenster seien gefragt. Acht Leerstände habe sie festgestellt. 174 Eigentümer hätten einen Fragebogen erhalten, der Rücklauf sei mit 83 Fragebögen (mehr als 48 Prozent) erstaunlich hoch gewesen, teilte sie auf Nachfrage von Klaus Wangler (CDU) mit. 58 Eigentümer seien zur Mitwirkung bereit.

Stadt hat eigene Pläne

Die Stadt selbst will sich mit dem Erwerb und der Modernisierung des Bahnhofsgebäudes und der Attraktivitätssteigerung des Bahnhofsumfeldes, der Fortsetzung des Boulevards mit den Bauabschnitten fünf und sechs, mit Parkplätzen in der Unterstadt in Höhe der Gebäude 6 bis 14 (im Zuge der Baumaßnahmen der Firma Grieshaber), dem Abbruch des alten Bauhof-Betriebsgebäudes sowie der Modernisierung eines städtischen Wohnhauses an der Nußbacher Straße beteiligen.

Friedhelm Weber (SPD) sagte, dass sich das Stadtbild in den vergangenen Jahren positiv entwickelt habe. Das solle nun auch dem unteren Teil der Stadt zugutekommen.

Spezialisten und Investoren

„Zur Erhöhung der Attraktivität und der besseren Anbindung des Bahnhofs brauchen wir Spezialisten und Investoren – und zwar die besten“, sagte Bürgermeister Gallus Strobel. Roland Hecker von der Kommunalentwicklung sagte, dass die Stadt die Rückendeckung aus dem Regierungspräsidium habe: „Nutzen Sie diesen Rückenwind.“

Klaus Wangler stellte fest, dass mit der finanziellen Unterstützung der Eigentümer eine Forderung des Gemeinderats erfüllt werde. Michael Hummel (FWV) war der Ansicht, man müsse den Schwung der bisher erfolgreichen Maßnahmen mitnehmen.