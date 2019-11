Die Fortbildung war Teil des AOK-Programms „Sturzprävention in Pflegeheimen“. „Mehr als die Hälfte der Pflegeheimbewohner stürzt mindestens einmal pro Jahr. Das sind in baden-württembergischen Pflegeheimen rund 40 000 Stürze, oft mit komplizierten Heilungsverläufen“, sagte AOK-Präventionsexperte Dirk Scherer bei der Begrüßung im AOK-Kundencenter Triberg. Daher werden die Pflegeheime aktiv, erklärte Angelika Landerer vom Pflegeheim St. Antonius: „Wir wollen in unseren Häusern das Sturzrisiko so weit wie möglich verringern.“

Der Trainer Mathias Wengert von Inbestform-Gesundheitsmanagement zeigte Balance- und Kraftübungen und erläuterte die Hintergründe dazu. Bei Übungen mit Gewichtsmanschetten an den Füßen und kleinen Hanteln kräftigen die Senioren ihre Bein- und Armmuskulatur.

Das Zuwerfen von Kirschkernkissen trainiert die Reaktionsgeschwindigkeit. „Solche Übungen lassen sich leicht in den Alltag einer Pflegeeinrichtung einbauen“, sagte Angelika Landerer. „Wir freuen uns darauf, diese körperliche Aktivierung unseren Bewohnern anzubieten.“ An der Schulung nahmen laut Veranstalter mehr als 20 Pflegekräfte, sowie Alltagsbegleiter von der Triberger Sozialstation St. Marien, dem Pflegeheim St. Cyriak Furtwangen und dem Pflegeheim St. Antonius teil.