von Christel Börsig-Kienzler

Nach dem ziemlich stürmischen Wochenende überraschte am Montagmorgen der erneute Wintereinbruch die Menschen in der Raumschaft Triberg. Die Verkehrsteilnehmer – vor allem Fahrer von Lastwagen ohne Schneeketten – hatten erneut Probleme auf den schneeglatten und rutschigen Straßen.

Fehlende Schneeketten

Schon in der Frühe wurden einigen Verkehrsteilnehmern die winterlichen Straßenverhältnisse zum Verhängnis. In der Triberger Unterstadt stockte einmal mehr zeitweise der Verkehr. Auch noch am Vormittag sorgten aufgrund fehlender Schneeketten hängengebliebene Lastwagen für Staus – oft zum Nachteil der anderen Verkehrsteilnehmer. Sie mussten Wartezeiten in Kauf nehmen, bis so mancher Brummifahrer seine Ketten aufgezogen hatte und die Fahrt wieder weiterging.

Brennpunkt Bundesstraßen-Kreuzung

Vor allem an der Kreuzung der Bundesstraße B 33 Richtung Nußbach beziehungsweise Schonachbach und der Bundesstraße B 500 stadtaufwärts standen mehrere Lastwagen Schlange. Aber auch so mancher Personenwagen hatte mit dem schmierigen Untergrund aufgrund von Schneeglätte zu kämpfen und kam im heftigen Schneegestöber stellenweise nur äußerst mühsam vom Fleck.

Ganze Raumschaft betroffen

Auch in den weiteren Raumschaftsgemeinden wie Schonach und Schönwald war am Montag langsames und umsichtiges Fahren angesagt. Überall rutschten Autos und auch für die Fußgänger war es stellenweise kein leichtes Unterfangen, auf den teils sehr glatten Straßen und Fußgängerwegen vorwärtszukommen.