von Hans-Jürgen Kommert

In Nußbach fand am Wochenende die jährliche Geflügelschau statt. Viele Tiere hatten die Züchter mitgebracht, in der Hoffnung, eine der begehrten Prämierungen zu erhalten.

Die Züchter hätten ihre Ställe weitgehend geräumt, um eine ansehnliche Ausstellung zu gewährleisten, so Patrick Hettich, Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins Nußbach. So waren es letztlich 405 Tiere, die den fünf Preisrichtern vorgeführt wurden.

Der kleine Jonah ist ganz begeistert von den Tauben. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Die machten es sich nicht leicht, rund sechs Stunden begutachteten sie die Zuchttiere. „Die Spitzentiere sind qualitativ sehr gut, wir haben häufig das Prädikat 'vorzüglich', also die Höchstwertung, dazu etliche Tiere, die mit 'hervorragend', die zweitbeste Bewertung, erhalten“, sagte Hettich und strahlte.

Ein Band vom Landesverband konnte vergeben werden, einmal mehr war es Jugendleiter Michael Nock, der es mitnehmen durfte.

Als Vereinsmeister konnten sich beim Groß- und Wassergeflügel Michael Nock mit ausgezeichneten 385 Punkten mit seinen Laufenten erbsgelb und mit seinen Startauben Marmorstar (381 Punkte) auch bei den Tauben als Sieger feiern lassen. Michael Krämer hatte mit 384 Punkten die schönsten Hühner: Amrock gestreift.

Die Appenzeller Spitzhauben-Hühner haben bei den Jungzüchtern den Spitzenplatz belegt. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Ein Novum gab es bei den Zwerghühnern, gleich dreimal wurde die Punktzahl von 383 erreicht: Doris Krämer trug sich mit Zwerg-Strupphuhn gelb in die Siegerliste ein, Marcel Hettich zeigte Zwerg-Brakel gold und nochmals Michael Nock hatte mit Zwerg-Australorps schwarz die Nase vorn.

Bei den Jungzüchtern überzeugten die Antwerpener Bartzwerge gesperbert (381 Punkte) von Jonas Kammerer, die Hochbrutflugenten schwarz (380 Punkte) von Tamino Schnaidt, die Appenzeller Spitzhauben-Hühner silber-schwarzgetupft von Mia und Jana Nock und die Tauben Kölner Tümmler blau mit schwarzen Binden (375 Punkte) von Maik Klausmann die Juroren.