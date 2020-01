Im noch sehr jungen Jahr 2020 warten viele Veranstaltungs-Highlights und altbewährte Termine auf alle Einheimischen, Gäste und Besucher Tribergs im Schwarzwald. Gleich zu Beginn laden die Schillersteinhexen Triberg zu ihrem Jubiläum zum 30-jährigen Bestehen am Samstag, 1. Februar, in das Kurhaus ein.

Der Trachtenumzug läuft am Sonntag, 17. Mai. | Bild: Joachim Ritter

Beim kommenden Triberger Schinkenfest vom 16. bis 17. Mai gilt es ein kleines Jubiläum zu feiern: Am Sonntag, 17. Mai, startet der fünfte „Original Schwarzwälder Trachtenumzug“. Hierzu haben sich bereits mehr als 900 Trachtenträger und Musikanten angemeldet. Darüber hinaus planen die Vereine aus Triberg, Nußbach und Gremmelsbach viele weitere Veranstaltungen. Vom 4. bis 6. Januar findet eine Kreisgeflügelausstellung des Geflügelzuchtvereins Nußbach statt. Der Februar beginnt mit zahlreichen Fastnachtsveranstaltungen der Narrenzünfte. Höhepunkt ist der traditionelle Teufelsumzug durch die feurig illuminierte Stadt am „Schmutzige Dunschdig“ am 20. Februar.

Die „Schwarzwaldbahn-Tage“ am Bahnhof finden am Wochenende vom 19. bis 20. September statt. | Bild: Stadt Triberg

Die Chorgemeinschaft Nußbach lädt zu ihrem bunten Abend am 25. April und zum Dorfhock am 28. Juni ein. Der Tischtennisclub Nußbach feiert sein 25-jähriges Bestehen im Dorfgemeinschaftshaus Gremmelsbach am 16. Mai. Darüber hinaus findet der Florianshock der Feuerwehr Nußbach am 14. Juni statt und auch ein Tag der Feuerwehr im Gerätehaus in Gremmelsbach am 28. Juni. Das Heugausfest des BLHV Nußbach bei der Nußhurtkapelle ist für den 26. Juli geplant.

Das Barockensemble der Wiener Symphoniker bietet am 26. September einen Höhepunkt für Musikliebhaber. | Bild: Siegfried Kouba

Weiterhin lädt der Musikverein Trachtenkapelle Gremmelsbach einmal mehr zum Staudenwaldfest vom 25. bis 26. Juli ein. Außerdem spielen die örtlichen Musikvereine zu verschiedenen Anlässen und Konzerten. Das jährliche Weihnachtskonzert des Musikvereins Nußbach ist am 12. Dezember vorgesehen, während die Stadt- und Kurkapelle Triberg aus diesem Anlass am 13. Dezember einlädt. In diesem Jahr gibt es auch wieder eine Neuauflage der Schwarzwaldbahn-Tage am Triberger Bahnhof, und zwar am Wochenende vom 19. bis 20. September.

Weihnachtsmarkt

Liebhaber klassischer Musik kommen beim Konzert des Barockensembles der Wiener Symphoniker am 26. September wieder voll auf ihre Kosten. In Nußbach findet am 21. November der elfte Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz statt.

Eine Million Lichter

Den Abschluss des Veranstaltungsjahres bildet traditionell der Triberger Weihnachtszauber vom 25. bis 30. Dezember. Die Besucher können sich wieder verzaubern lassen bei einer Million Lichter an Deutschlands höchsten Wasserfällen mit Shows, Weihnachtsdorf und einer gigantischen Feuershow.