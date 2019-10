von Hans-Jürgen Kommert

Sie opfern ihre Zeit und sind sie stets zur Stelle, wenn sie gebraucht werden: Die Mitglieder der Feuerwehren der Kommunen sind viel im Einsatz – und mitunter werden sie für diesen Dienst oftmals von Passanten auch noch angegangen. Wie viel Zeit die Mitglieder der Triberger Feuerwehr damit zubringen, sich fit und auf dem Laufenden zu halten, konnte man bei einer zusätzlichen Weiterbildung, speziell für Atemschutzträger, erleben.

Auch mit dem Chemikalien-Schutzanzug wird beim Atemschutztag in Triberg geübt. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Atemschutz wird bei den Wehrleuten unter anderem dann eingesetzt, wenn es gilt, in verrauchten, womöglich noch brennenden Räumen Personen zu suchen. Der Kreisausbilder Michael Lukas hatte zu einer Weiterbildung rund um das historische Triberger Feuerwehrhaus eingeladen, an der 20 Atemschutzträger aller drei Triberger Abteilungen teilnahmen.

„Wir haben normalerweise sechs spezielle Abende jährlich, an denen die Atemschutzträger weitergebildet werden. In zwei Stunden kann natürlich nicht alles erledigt werden. Deshalb biete ich diesen Atemschutztag zusätzlich an“, so Lukas. Für die Teilnehmer waren das rund sieben intensive Arbeitsstunden, er selbst hatte zwei Wochen Vorbereitung investiert. Neben ihm kamen Harald und Dieter Harter, Dominik Harter, Holger Losch, und Adrian Eschle als Ausbilder zum Einsatz.

Ausbildungsthemen waren Einsatzhygiene, das Training mit der Wärmebildkamera, Einsatztaktik, Brandbekämpfung mit Türöffnung, Rauchverschluss und Schlauchmanagement. Nach der Theorie kam die Praxis: Lukas und seine Helfer hatten eine Einsatzübung „Atemschutznotfall“ dargestellt, einen Gefahrgutunfall mit Menschenrettung und eine technische Rettung unter Chemikalien-Schutzanzug und zu guter Letzt die Brandbekämpfung unter Atemschutz. „Da werde ich wohl morgen gehörig Muskelkater haben“, sagte ein Teilnehmer am Abend im Gespräch mit dem SÜDKURIER – wohl aber sei diese ausführliche und intensive Weiterbildung wirklich gut gewesen.