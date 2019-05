von Lukas Nagel

Wahlen und die Ernennung eines neuen Ehrenmitglieds – Handballabteilungsleiter Jochen Quentmeier – gab es in der Hauptversammlung des Triberger Turnvereins, zu der sich Mitglieder aller drei Abteilungen des rund 500 Mitglieder zählenden Vereins in der „Lilie“ versammelt hatten.

Mitmachtag zur Nachwuchswerbung

Die Vorsitzende Andrea Mickeleit blickte vor allem auf die außersportlichen Aktivitäten im Jahr 2018 zurück. Neben der Teilnahme am Schinkenfest und einem Mitmachtag, den es erstmals im April in der Jahnhalle mit dem Ziel der Nachwuchswerbung gab, zählt die Organisation des Wasserfalllaufs zu den großen Herausforderungen des Vereins.

Gute Resonanz beim Wasserfalllauf

„Die erneut gute Resonanz bestätigt uns hier, die anspruchsvollen Streckenführungen weiterhin aufrecht zu erhalten“, sagte die Vorsitzende, die den Mitgliedern auch für die Hilfe beim Betreiben eines Cafés im Rahmen des Weihnachtszaubers dankte.

Wichtige Einnahmequelle

„Viele Helfer waren recht schnell gefunden. Das ist für uns auch sehr wichtig, denn es handelt sich beim Café am Kamin um die größte finanzielle Einnahmequelle für unseren Verein“, erklärte Andrea Mickeleit.

Spielgemeinschaft bewährt sich

Von den sportlichen Erfolgen der Abteilung Handball berichtete Jochen Quentmeier, der 2017 den Zusammenschluss der Triberger Abteilung mit den Mannschaften aus Hornberg und Lauterbach auf den Weg gebracht hatte. „Es hat sich bestätigt, dass die Spielgemeinschaft (SG) generell der richtige Weg war. Nur dadurch ist gewährleistet, dass wir alle Jugendklassen belegen konnten und damit allen Jugendlichen in unseren Ortschaften das Handballspielen ermöglichen“, resümierte er.

Mehr Kinder begeistern

Dennoch sei es ein wichtiges Ziel, in den kommenden Jahren mehr Kinder für Handballsport zu begeistern. Nach vielen Jahren sei es in der Saison 2018/2019 erstmals gelungen, neben zwei weiteren E-Jugend-Mannschaften in der SG wieder eine anzubieten, die ausschließlich in Triberg mit Felix Arnold trainiert. Die B-Jugend spielte in der Bezirksklasse Offenburg-Schwarzwald lange um die Meisterschaft mit. Am Ende reichte es mit 32:8 Punkten aber doch nur zur Vizemeisterschaft.

Erste Mannschaft steigt ab

Der dritten Mannschaft der Aktiven gelang in der Kreisklasse C die Meisterschaft, während es die zweite Herrenmannschaft nur auf den zehnten Tabellenplatz schaffte. Die erste Mannschaft konnte sich nach dem Abstieg aus der Landesliga in der vorvergangenen Saison diesmal den achten Tabellenplatz in der Bezirksliga sichern.

Beim Gaukinderturnfest dabei

Bei den Turnern standen neben dem üblichen Übungsbetrieb auch mehrere Mannschaftswettkämpfe und Turntreffen auf der Agenda, wie Maria Huber zu berichten wusste. Auch beim Gaukinderturnfest des Badischen Schwarzwald-Turngaus in Löffingen war der Verein mit 14 Mädchen vertreten.

Zum Schuljahresende im vergangenen Sommer habe sich die gesamte Jugendgruppe gemeinsam mit den Übungsleiterinnen dazu entschlossen, mit dem Turnen aufzuhören. „Deshalb haben wir in diesem Altersbereich nun leider kein Angebot mehr“, bedauerte Maria Huber.

68 legen das Sportabzeichen ab

Die persönlichen Leistungen überprüfen konnten auch im vergangenen Jahr wieder 47 Schüler und 21 Erwachsene beim Erwerb des Sportabzeichens, das Elisabeth Wallishauser für den Verein abnimmt.

Nach der Entlastung des Vorstands, die spontan der Turnvereins-Ehrenvorsitzende Franz Otto Fehrenbach vornahm, wurden in der Abteilung Handball die beiden Vorstandsmitglieder Jochen Quentmeier sowie Kassierer Stefan Schmetzer in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer löst Andreas Maier Victor Bichert ab.

Tanja Klausmann neue Jugendvertreterin

Die Turner bestätigten Claudia Matella als Abteilungsleiterin und Natascha Klein als Beisitzerin. Im Hauptverein wurden neben der Vorsitzenden Andrea Mickeleit auch Kassierer Hans-Joachim Schulte und Schriftführer Michael Mickeleit bestätigt. Neues Vorstandsmitglied ist Tanja Klausmann, die in Abwesenheit als Jugendvertreterin gewählt wurde.