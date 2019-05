von SK

Die Blumeninsel Mainau hat die Triberger Trachtenträger und weitere Mitglieder des Trachtenvereins an den Bodensee eingeladen. In Überlingen präsentierten zunächst an der Uferpromenade die zwölf Trachtenkinder mehrere Tänze. Mit dem Kursschiff ging es weiter zur Mainau. Dort wurden die Trachtenträger begeistert von den zahlreichen Inselbesuchern in Empfang genommen und mussten für unzählige Fotos parat stehen.

Auch vor dem Schmetterlingshaus hatte sich eine große Schar von Fans des Schwarzwälder Brauchtums eingefunden. Uhrenträger Raymond Wiedel verteilte Werbeflyer für das Triberger Schinkenfest mit Trachtenumzug am 26. Mai, zu dem sich bereits über 900 Trachtenträger angekündigt haben. Gekonnt moderierte die Leiterin der Kindertrachtentanzgruppe, Angelika Wiedel, die gezeigten Tänze. Vorsitzender Nikolaus Arnold erläuterte allerhand Wissenswertes zu Triberg.