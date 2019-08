von Christel Börsig-Kienzler

Doppelten Grund zur Freude und zum Feiern hat heuer der Tierschutzverein Triberg und Umgebung: Er besteht seit 60 Jahren und das Tierheim beziehungsweise die Auffangstation seit 50 Jahren.

Der engagierte Verein feiert diese beiden Jubiläen im Rahmen seines alljährlichen Tags der offenen Tür. Dieser findet heuer am Sonntag, 4. August, beim Tierheim in der Retsche von 11 bis 17 Uhr statt. Alle Freunde, Gönner und Interessierte sind zum Mitfeiern in zwangloser Atmosphäre eingeladen.

Duo „Two Voices“ bei einem Auftritt. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Zur Freude der Mitglieder hat sich das Duo Two Voices mit Ute Herchenbach und Richard Schuster aus St. Georgen bereiterklärt, die musikalische Unterhaltung zu übernehmen.

Der Vorstand und einige Mitglieder des Tierschutzvereins stehen den Gästen den ganzen Tag für Auskünfte und Gespräche zur Verfügung. Vorsitzende Angela Nock und ihre Mitstreiter freuen sich darauf, mit den Besuchern bei einem Umtrunk und Häppchen über die beiden Jubiläen zu plaudern.

Vorsitzende Angela Nock und ihr Team freuen sich auf viele Besucher in der Tierauffangstation Retsche. | Bild: Hans Jürgen Baur

Nock und die weiteren Engagierten möchten sich bei dieser Gelegenheit bei allen Unterstützern und Sponsoren für die jahrelange Treue bedanken. Sie hoffen, dass sie auch in Zukunft auf deren finanzielle Unterstützung, Sachspenden und praktische Mithilfe setzen können. Spenden zugunsten der hilfreichen Einrichtung sind selbstredend jederzeit willkommen.

Die seit 2014 als Vorsitzende agierende Angela Nock ist froh, mit einem „sehr stabilen und mittlerweile 250 Mitglieder zählenden Verein“, agieren zu können. Dies sei nicht zuletzt auf die erfolgreiche Vorarbeit ihrer langjährigen Vorgängerin Susanne Stang zurückzuführen, mit der sie schon bald 25 Jahre ehrenamtlich im Vorstand des Tierschutzvereins zusammenarbeite. In dieser langen Zeit seien beispielsweise alleine rund 3000 Katzen kastriert worden, blickt Nock zurück.

Im Kalender zum 60-jährigen Bestehen gibt es die Bewohner des Tierheims zu sehen. | Bild: Hans Jürgen Baur

Die rührige Vorsitzende freut sich nun auf den Tag der offen Tür, bei dem jedermann willkommen ist und, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung verrät, „auch einen Jubiläums-Kalender mit Aufnahmen von unseren eigenen Tieren erhältlich ist.“