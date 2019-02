Das Planspiel

Ob Wolfgang Schäuble (CDU), Marcel Klinge (FDP), Kerstin Andreae (Grüne), Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), Tobias Pflüger (Linke) oder Thomas Seitz (AfD) – sie alle sind Mitglieder des Deutschen Bundestags, Parlamentarier aus Südbaden, gewählte Vertreter des Volkes. Dass der Bundestag Gesetze beschließt, ist klar. Aber wie funktioniert das genau? Was machen die Abgeordneten eigentlich und warum sind die Plenarsitzungen häufig so spärlich besetzt? Das Planspiel „Bundestag macht Schule“ bietet Schülern Gelegenheit, Einblicke in die Arbeitsweise des Bundestags zu erhalten und in die Arbeitswelt eines Parlamentariers einzutauchen. Als Abgeordnete des Deutschen Bundestags gilt es Fraktionssitzungen, Plenardebatten und Ausschusssitzungen zu meistern: Welche Kompromisse sind möglich? Wo liegen die politischen und rechtlichen Grenzen des Machbaren? Das Planspiel bietet neben einer einführenden Institutionenkunde eine problem- und handlungsorientierte Simulation des bundesdeutschen Gesetzgebungsprozesses sowie eine abschließende Auswertung und Reflexion.