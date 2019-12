Das Technorama im Swiss Science Center in Winterthur in der Schweiz besuchten die Sechstklässler der Realschule Triberg. Anders als in gewöhnlichen Museen, ist in dieser Wissenschaftsausstellung das Anfassen der Exponate ausdrücklich erwünscht, denn es gibt an über 500 Experimentierstationen allerhand zu entdecken.

Verschiedene Versuche aus Physik, Biologie und ­Chemie

Mitmachen und ausprobieren hieß es für die 43 Nachwuchs-Wissenschaftler, die sich ­zunächst an machten. Um ans Ziel zu gelangen, mussten verschiedene Experimente sorgfältig umgesetzt und protokolliert werden.

Shows zu den Themen Gase und Elektrizität

Weitere Höhepunkte waren die beiden Shows zu den Themen Gase und Elektrizität. Sichtlich beeindruckt zeigten sich die Schüler etwa von einer gewaltigen Knallgas­explosion. Der ohrenbetäubende Knall erschütterte das gesamte Gebäude. Finanziell unterstützt wurde der lehrreiche Ausflug, der alljährlich zu den Höhepunkten im Schuljahr gehört, durch den Förderverein der Realschule.