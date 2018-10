von Karl Volk

Natalie Damm ist in Triberg als Pianistin bekannt. Seit vielen Jahren schreibt die Klavierspielerin jedoch auch Erzählungen, die sie nun als Buch veröffentlicht hat.

Ihre Freude am Schreiben entdeckte Natalie Damm bereits im Alter von acht Jahren, als sie ihrer Oma eine Kriminalgeschichte in die Schreibmaschine tippte. Mit Ende zwanzig schrieb sie autobiografische Kurzgeschichten und arbeitete in Schreibwerkstätten an diesen Texten.

Einige Jahre später wurde sie während des Tagebuch schreibens sprichwörtlich von der Muse geküsst, erzählt die Künstlerin. So entstanden ungeplant und ohne äußeren Anlass immer wieder märchenhafte Geschichten, die sie in einem Zug niederschrieb. Nachdem diese Erzählungen einige Zeit in der Schublade verbracht hatten, überarbeitete Natalie Damm ihre Texte, engagierte eine Lektorin, fand einen Illustrator und stürzte sich in das Abenteuer Buchveröffentlichung.

Der Weg zum fertigen Buch hatte viele Höhen und Tiefen, aber nun beginnt es seine Reise in die große weite Welt im Kurhaus in Triberg. Am Samstag, 3. November, wird Natalie Damm dort im Lazarus von Schwendi-Saal zwei Märchen für Erwachsene „Die Bienenkönigin“ und „Im Seelenwald“ vorlesen.

Der heimatliche Bezug der Lesung entsteht nicht nur durch den Namen des Waldes in Gremmelsbach, wo Natalie Damm mit ihrer Familie seit fünf Jahren glücklich lebt, sondern genauso durch die Klavierstücke der Autorin. Auch diese erleben eine Premiere. So kommt das Publikum außerdem in den Genuss von Musikstücken, die von der Künstlerin selbst stammen.

Lesung Zur Lesung mit Klaviermusik lädt Kultur in Triberg zusammen mit der Volkshochschule Triberg am 3. November ein. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

