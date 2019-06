von sk

Unter dem Motto „Verdammt gut gehalten“ feiert die Stadt- und Kurkapelle Triberg in diesem Jahr ihren 250. Geburtstag. In diesem Monat erreichen die Feierlichkeiten nun ihren grandiosen Höhepunkt.

Bereits am Samstag, 22. Juni, um 19 Uhr präsentiert der Verein seine Geschichte mit einem Theaterstück. Dieser Showabend im Kurhaus verspricht Abwechslung und bietet die gewohnte Showunterhaltung der Triberger Stadtmusik.

Farbspiel im Burggarten

Am Freitag, 28. Juni, startet das Festwochenende ab 20 Uhr im Triberger Burggarten mit „Farbspiel“. Ein einzigartiges Farbspiel und elektronischer Sound bieten die Möglichkeit ausgelassen zu feiern.

Cooler Blechsound ist am Samstagabend garantiert, wenn Lauterblech und die Brasserie das Publikum unterhalten. Einlass im Festzelt im Burggarten ist um 18.30 Uhr, der Eintritt beträgt 15 Euro.

Umzug und die Breg-Brass-Buebe

Der Sonntag startet dann um 10.15 Uhr feierlich mit einem ökumenischen Festgottesdienst in der Stadtkirche. Anschließend lädt die Stadtmusik in das Festzelt am Kurhaus ein. Um 14 Uhr beginnt ein Umzug mit befreundeten Kapellen. Zum Festausklang spielen die Breg-Brass-Buebe ab 19.30 Uhr.

Vorverkauf auf dem Marktplatz

Alle Informationen präsentiert die Stadt- und Kurkapelle am kommenden Samstag, 8. Juni, vormittags auf dem Martkplatz. Zu erwerben gibt es das Festabzeichen, die Jubiläums-CD sowie Vorverkaufskarten für den coolen Blechsound am Samstagabend.

Neue Vereinschronik erhältlich

An diesem Vormittag ist erstmalig auch die neue Vereinschronik erhältlich. Zum Festwochenende richtet die Stadtmusik eine Tombola aus. Zu gewinnen gibt es attraktive Sachpreise. Der erste Preis ist ein Wochenende im Europa Park Rust. Auch die Lose für einen Euro werden am 8. Juni auf dem Marktplatz verkauft.