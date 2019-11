Bereits zum achten Mal fand das beliebte, interne Tischtennis-Turnier der Montagsturner des Turnvereins Triberg statt. Austragungsort war die Nußbacher Turnhalle.

Wieder 14 Teilnehmer

Wie bereits vergangenes Jahr nahmen 14 Montagsturner an diesem Tischtennis-Turnier teil. Aufgrund der vielen Teilnehmer wurde auch dieses Jahr das Turnier im Gruppenmodus mit anschließender Trost- und Finalrunde durchgeführt. Die aufregenden Partien um den neuen begehrten Wanderpokal, gestiftet von Stefan Bartmer, dauerten drei Stunden.

Die Wanderpokalsieger

Der Wanderpokal ging bereits viermal an Heiner Kopfmann, zweimal an Stefan Bartmer und einmal an Michael Mickeleit. Bei diesem Turnier stehen der sportliche Gedanke und die Kameradschaft im Vordergrund. Die Montagsturner freuen sich, dass das Turnier unter der professionellen Organisation von Bertram Kienzler sich als regelmäßiger Sporttermin bei der Turnergruppe etabliert hat.

Nach 42 Vorrunden- und den anschließenden Viertelfinalspielen standen folgende Halbfinalduelle fest: Stefan Bartmer gegen Heiner Kopfmann sowie Michael Mickeleit gegen Bertram Kienzler. In diesen beiden Halbfinalen setzten sich Stefan Bartmer und Michael Mickeleit durch, welche sich anschließend ein packendes und ausgeglichenes Finale lieferten.

Spannendes Finale

Das Finale gewann letztendlich Michael Mickeleit ganz knapp mit 11:9, 8:11 und 11:9 und konnte somit zum zweiten Mal den Wanderpokal in Empfang nehmen und den letztjährigen Erfolg verteidigen.

Heiner Kopfmann setzte sich im kleinen Finale um den dritten Platz gegen Bertram Kienzler durch. Damit musste sich Bertram Kienzler mit dem unglücklichen vierten Platz zufrieden geben.

Die Siegerehrung wurde vom Organisator Bertram Kienzler vorgenommen, der sich über die große Resonanz sehr freute und jeden Teilnehmer als Sieger ehrte.

Lob für neuen Hallenwart

Ein ganz großes Lob sprach Kienzler dem neuen Hallenwart Roland Schuster aus, der die „Tischtennis-Arena“ bestens aufgebaut und sich um das leibliche Wohl der Montagsturner optimal gekümmert habe. Schuster hat das Amt von Reinhold Dold übernommen, welcher dieses Jahr zum Bedauern der Montagsturner viel zu früh verstorben ist.

Nach der Siegerehrung wurde beim gemütlichen Beisammensein die Kameradschaft gepflegt. Dabei machte man sich bereits schon Gedanken über das Tischtennis-Turnier 2020.