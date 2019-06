von sk

Nachhaltigkeit ist zentral im neuen Bildungsplan. Am Schwarzwald-Gymnasium Triberg (SGT) wird das Thema nicht nur theoretisch unterrichtet. Derzeit laufen – gestützt auf den Biologie-Unterricht – verschiedene Aktionen, bei denen Nachhaltigkeit in die Tat umgesetzt wird.

Schüler fiebern Aussaat entgegen

Kaum konnten es die Fünft- und Sechstklässler erwarten, bis endlich die Eisheiligen mit ihren frostigen Nächten in ihrem Wirken nachließen, sodass sie schließlich ihre Pflanzensamen in die frische Erde aussäen konnten.

Bei der Aktion „Europa Minigärtner“ hatte die Insel Mainau dem SGT zwei Hochbeete gestiftet, die der Hausmeister Bernd Schneider am Rande des Schulhofs angebracht hat. Dort keimen nun Radieschen, Gurken und Beeren.

Hilfe von Passanten erwünscht

Gieß-Patenschaften sorgen dafür, dass die zarten Pflänzchen gut gedeihen können. Dennoch würden sich beteiligte Schüler und Lehrer des Schwarzwald-Gymnasiums darüber freuen, wenn an sehr trockenen Tagen vorbeiflanierende Spaziergänger in den Ferienzeiten die Beete einmal gießen. Gießkanne und ein Wasserfass stehen bereit.

Neben dem praktischen Ziel, Einblick in die Vielfalt des Gartenbaus zu erhalten und Verständnis für das Zusammenwirken von Pflanzen, Tieren und Kleinstlebewesen zu gewinnen, steht aber auch das Thema Nachhaltigkeit im Zentrum. So werden in einem Beet Wildblumen und Kräuter einen insektenfreundlichen Lebensraum schaffen.

Mit dieser Aktion nimmt das Schwarzwald-Gymnasium Triberg teil an den vom Land Baden-Württemberg ausgeschriebenen Nachhaltigkeitstagen vom 1. bis 4. Juni dieses Jahres. In diesem Zusammenhang wurden in der großen Pause auch „Helden!-Tütle“ verteilt, die ein Bewusstsein für nachhaltigen Konsum schaffen sollen. In Abkehr von der Plastiktüte besteht die Idee darin, die nachhaltig produzierte stabile Papiertüte mehrfach zu verwenden, bevor sie dann letztendlich noch als Biomülltüte eingesetzt werden kann. Mit diesen Aktionen möchten die Schüler des SGT, die teilweise schon an „Fridays for future“-Demonstrationen in Villingen teilgenommen haben, ihr Engagement für mehr Nachhaltigkeit zeigen.