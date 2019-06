von Hans-Jürgen Kommert

Zum zehnten Mal bietet die Stadt Triberg, eine Ferienbetreuung über die Pfingstferien an. Und die habe sich bestens bewährt, stellt Werner Breig, im Hauptamt zuständig für alle Betreuungsangebote, erfreut fest.

Späte Pfingstferien

Allerdings sieht es in diesem Jahr etwas anders aus als in den Vorjahren. Vielleicht auch den späten Pfingstferien geschuldet, scheinen viele Eltern den Urlaub vorgezogen zu haben. Daher war die zweite Woche die stärker gebuchte, mit dennoch nur sechs Kindern. Sonst waren es in den Vorjahren schon mal bis zu 20 Jungen und Mädchen zwischen drei und elf Jahren.

Spielspaß unterm Dach

Mit relativ neuen Kräften gibt es auch andere Ausrichtungen. Dennoch – schon in der ersten Woche mit Jasmin Pachollek und Felix Arnold stellte die Betreuung keinerlei Probleme dar, auch wenn das Wetter an diesen vier Tagen zumeist nur Spiel und Spaß in der Grundschule oder in der Sporthalle zuließ.

Tolles Wetter in Woche zwei

Die zweite Woche begann mit tollem Wetter, daher ging es an diesem Montag an den Bergsee-Spielplatz, was auch Chantal Meier, der Tochter der Nußbacher Kindergartenleiterin Ute Meier, richtig viel Spaß machte. Arnold forderte die Kinder, zumindest an diesem Tag nur Jungs, auch schon mal zu einem kleinen Wettlauf heraus, den er natürlich nur mit Mühe gewann.

Die Kosten je Woche liegen bei einer Betreuungszeit von täglich vollen fünf Stunden von 7.30 bis 12.30 Uhr bei 24 Euro, da in den Pfingstferien jeweils ein Feiertag pro Woche anfällt. Der Nachwuchs erlebt wie in den Vorjahren ein tolles Programm, das die beiden Betreuungskräften geplant haben. „Bei schönem Wetter gehen wir einfach zum Spielen raus, die Kinder brauchen die Bewegung und die frische Luft“, erklären die Betreuer. Der Hit sei der Bergsee-Spielplatz, auch wenn der beliebte Brunnen noch kein Wasser führt.

Fundus an Bastelmaterial

Bei schlechtem Wetter herrscht ebenfalls keine Langeweile. „Wir haben einen tollen Fundus an Bastelmaterial, vor allem aber auch an Spielen und Spielgeräten, die uns zum Teil vom Kindergarten Gremmelsbach zur Verfügung gestellt werden“, wissen die Erzieherin und der Ferienjobber. Nach wie vor werden Jungen und Mädchen zwischen drei und elf Jahren betreut, Aber die Mitarbeiter drücken auch schon mal ein Auge zu, wenn eines der Kinder ein paar Tage zu früh Geburtstag hat, betont Breig. „Wir machen mit den Kindern wirklich tolle Sachen“, erzählen die Betreuer. Im Burggarten, in der Turnhalle, auf dem Schulhof oder am Bergsee-Spielplatz gibt es Bewegungsspiele, ein Eis ist teilweise ebenfalls drin.