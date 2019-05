von SK

Die Jugendabteilung des FC Triberg organisierte auch in diesem Jahr eine Maiwanderung. Bei strahlendem Sonnenschein ging es für die Wanderer schon frühmorgens Uhr am „Poseidon“ los. Die Teilnehmer fuhren mit dem Bus auf die Wilhelmshöhe nach Schonach und wanderten über den Blindensee zum Reinertonishof in Schönwald und anschließend auf den Sportplatz nach Triberg.

Tour mit Teilnehmerrekord

Mit knapp 70 Teilnehmern, waren die Ausflügler so viele wie noch nie. Unterwegs zum Blindensee machten sie die erste kleine Rast. Dort gab es Getränke und kleine Snacks für jeden.

Weiter ging es über den Blindensee bei Schönwald bis zum Reinertonishof. Hier konnten sich die Kinder auf dem Spielplatz austoben, während die Erwachsenen bei einem kühlen Getränk und einer Vesperplatte den Mittag genossen.

Von der Rodelbahn an den Bergsee

Gegen 14 Uhr ging es weiter Richtung „Inselklause“ und von dort über die Rodelbahn an den Bergsee und anschließend auf den Sportplatz.

Die Jugendabteilung freute sich über die zahlreichen Anmeldungen und ist den Organisatoren, die sich um die Route sowie den Bus, Getränke und so weiter gekümmert haben, dankbar. Sie hofft, auch nächstes Jahr wieder viele zur traditionellen Maiwanderung begrüßen zu können.