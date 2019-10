von Maria Kienzler

Arzthelferin Michelle Mandic hat vor wenigen Wochen eine anspruchsvolle Zusatzausbildung erfolgreich abgeschlossen. Sie kann jetzt Patienten in ihrem Zuhause besuchen und betreuen.

Bisher hieß ihre korrekte Berufsbezeichnung zwar nicht Arzthelferin, wie sie im Volksmund bezeichnet wird, sondern Medizinische Fachangestellte (MFA). Da die junge Frau nun nach monatelanger Weiterbildung in Offenburg die Abschlussprüfung bestanden hat, ist sie zusätzlich auch medizinische Versorgungs-Assistentin in der Hausarztpraxis (VERAH).

Wichtiges Ziel

Michelle Mandic arbeitet seit vier Jahren in der internistischen Praxis Ruch in Triberg. „Die Fortbildung zur VERAH war für mich ein wichtiges Ziel zur beruflichen Weiterentwicklung“, freut sich die Assistentin. Durch die neuerworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten könne sie ihren Chef sowohl in der Praxis, als auch bei Hausbesuchen unterstützen und entlasten, wie sie weiter betont.

Großer Gewinn

Mit der jungen Fachkraft freut sich auch Mediziner Markus Ruch, der als ihr Chef die praktische Ausbildung begleitet hat. „Der Einsatz einer Versorgungs-Assistentin in unserer Hausarztpraxis ist für mich ein großer Gewinn und wird immer wichtiger, um das Versorgungsproblem der älter werdenden Gesellschaft vor allem im ländlichen Bereich zu lösen“, berichtet Ruch.

Der Facharzt für Innere Medizin und hausärztlicher Internist, der aus Triberg stammt und hier seit einigen Jahren auch praktiziert, ist froh darüber, dass Mandic die Ausbildung zur VERAH erfolgreich absolviert hat. „Der Landärztemangel ist ja bereits seit langer Zeit bekannt und gleichzeitig nimmt die medizinische Versorgung von älteren und und pflegebedürftigen Menschen im häuslichen Umfeld stark zu“, argumentiert der Mediziner.

Ringsum im Einsatz

Nun könne ihm die VERAH-qualifizierte Mitarbeiterin tatkräftig dabei helfen, auch in Zukunft die medizinische Versorgung seiner Patienten in Triberg, Nußbach und Gremmelsbach, sowie in Schonach und Schönwald aufrecht zu erhalten. Aber auch im Pflegeheim und in den entlegenen Außenbezirken ringsum wird Michelle Mandic Hausbesuche machen.

„Ein weiterer Vorteil ist, dass die Patienten dabei vom vertrauten Praxispersonal betreut werden, das oft schon seit Jahren die Kranken- und Lebensgeschichte kennt“, so Ruch. Die Hausarztpraxis als zentraler Ort der medizinischen Versorgung wird dadurch weiter gestärkt, wie er versichert.

Routine ist erlaubt

Die neue VERAH freut sich auf ihre künftigen Aufgaben. Sie darf einfache Routine-Hausbesuche machen, dabei Blut abnehmen, häusliche Impfungen durchführen, chronische Wunden versorgen, Verbände erneuern oder hochbetagte Patienten dabei unterstützen, ihre medizinische und soziale Versorgung besser zu strukturieren.

„Wer nicht fit genug ist, um in die Praxis zu kommen, ist dankbar für jeden Hausbesuch“, weiß die medizinische Mitarbeiterin zu berichten. Bei akuten Problemen wird jedoch weiterhin der Arzt selbst den Hausbesuch übernehmen, versichert Michelle Mandic.

Weiterbildung

Die Weiterbildungsmaßnahme für Medizinische Fachangestellte (MFA) zu Versorgungs-Assistenten in der Hausarztpraxis (VERAH) wird durchgeführt vom Institut für Hausärztliche Fortbildung im Deutschen Hausärzteverband. Das VERAH-Konzept wurde gemeinsam mit dem Verband medizinischer Fachberufe entwickelt. Der Kurs kann berufsbegleitend oder auch mit teilweiser Freistellung besucht werden.

Informationen zur Qualifizierung im Internet: http://verah.de