von Hans-Jürgen Kommert

Seit Dienstag läuft das Abitur. Begonnen wurde an den Gymnasien Baden-Württembergs traditionell mit Deutsch, auch am Schwarzwaldgymnasium Triberg. Zwei Räumen im Obergeschoss des Altbaus sind für die Prüfung reserviert. Vor den 36 mehr oder weniger aufgeregten Prüflingen – ein eher kleinerer Jahrgang – liegen Getränke, Snacks, Vesperdosen, Obst und auch das ein oder andere Maskottchen auf den Tischen.

Alles streng reglementiert

Man spürt eine gewisse Anspannung, die Abiturienten lesen die zur Auswahl stehenden Aufgaben hochkonzentriert durch. Bis 14.15 Uhr haben sie Zeit, eine davon zu bearbeiten. „In diesen fünfeinhalb Stunden ist selbst der Gang zur Toilette streng reglementiert und nur im Wechsel mit dem anderen Prüfungsraum möglich“, erläutert Schulleiter Oliver Kiefer. Das sei anders nicht möglich, da sich die Schüler außerhalb der Prüfungsräume nicht begegnen dürften. Daher dürfe auch nicht vor 13.45 Uhr abgegeben werden.

Obwohl die Aufgaben in monatelanger Vorbereitung x-mal überprüft wurden, kam auch diesmal der Anruf: Man hat wieder einmal diverse Schreibfehler erst am Prüfungstag bemerkt. „Bitte den Prüflingen umgehend Bescheid geben“, so die Aufforderung. Der Schulleiter und seine Stellvertreterin, Oberstudienrätin Tatjana Goschkowski, hetzen los, jeder geht in eine der beiden Abi-Klassen, um die Fehler zu nennen.

Da die literari­schen Themen im Unterricht als Pflichtlektüre vorbe­reitet wurden, würden diese von den Schülern bevorzugt bearbeitet. Die freien Themen Essay sowie Analyse und Erörterung seien davon nicht berührt. „Daher stellten sie ganz eigene Anforderungen an die Kreativität sowie das Denk- und Urteilsvermögen“, erläuterte Kiefer zu den beiden ergänzenden Themen. Die Deutsch-Abi-Aufgaben sind in diesem Jahr eine vergleichende Interpretation der Pflichtlektüren, „Steppenwolf“ von Hermann Hesse und „Faust“ von Johann Wolfgang von Goethe. Dazu sollen die Schüler vergleichend betrachten, welche Bedeutung die Figuren Hermine und Gretchen für die jeweiligen Hauptfiguren haben.

Thema zwei ist eine vergleichende Interpretation zweier Gedichte: „Sommersonate“ von Friedrich Trakl und „Sommerfrische“ von Joachim Ringelnatz. Auch eine Interpretation des Kurzprosatextes „Der Störenfried“ von Brigitte Kronauer ist laut Kiefer eine sehr niveauvolle Aufgabe.

Schluss am 10. Mai mit Französisch

Das Verfassen eines Essays zum Thema „Was darf Satire“ ist ebenfalls kein leichtes Spiel, dazu steht den Schülern ein sechsseitiger Grundlagentext zur Verfügung. Als Analyse und Erörterung aus dem Zeitungsartikel „Wer streiten will, muss sich schmutzig machen“ von Hilmar Klute aus der Süddeutschen Zeitung sind die Kernaussagen herauszuarbeiten, danach sollten sich die Jugendlichen mit diesen Ausführungen aus­einandersetzen.

Heute, Donnerstag, läuft die Spanisch-Prüfung, am Freitag steht Mathematik an. Die wei­teren Prüfungsfächer sind alles Wahlfächer bis zum 10. Mai, an dem Französisch geprüft wird. Die schrift­liche Fremdsprachen-Prüfung wird durch eine mündliche Kom­munikations­prüfung ergänzt. Die mündlichen Prüfungen stehen erst am 4. und 5. Juli an, danach ist Zeugnisausgabe.