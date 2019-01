von Hans-Jürgen Kommert

Triberg – "Die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ist etwas ganz Besonderes", betont Bürgermeister Gallus Strobel seit Jahren bei jedem Ehrenamtsempfang der Stadt Triberg. Jetzt konnte er erneut einen verdienten Bürger mit dieser besonderen Ehrung auszeichnen. Helmut Finkbeiner ist nicht nur Stadtrat und gehört dem Ortschaftsrat Gremmelsbach an. Seit 25 Jahren ist er Mitglied im Triberger Bezirks-Imkerverein, seit beinahe 20 Jahren dessen Vorsitzender. Er führte den Verein durch sein großes Jubiläum. Vom Imkerbund wurde er schon vielfach geehrt – nun erhielt er die höchste Auszeichnung des Landes Baden-Württemberg.

Eine ganz besondere Ehre ist es, wenn Bürger die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg erhalten. Diese wurde heuer dem Stadtrat und Vorsitzenden des Bezirks-Imker-Vereins Triberg zuteil, Helmut Finkbeiner (rechts). | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Er ist eine schöne Sache und wird allgemein hoch geschätzt, mehr als 300 Besucher sprachen eine eindeutige Sprache: Der Ehrenamtsempfang der Stadt Triberg. „Wir verzichten gern auf einen normalen Neujahrsempfang und stellen bewusst die ehrenamtliche Elite unserer Stadt in den Mittelpunkt“, klärte einmal mehr Bürgermeister Strobel über den Sinn und Zweck des Ehrenamtsempfangs auf. Auch der Landtagsabgeordnete Karl Rombach stellte dem Ehrenamt, besonders der Stadt Triberg, ein überragendes Zeugnis aus.

Strobel hatte eine Reihe Ehrungen seitens der Stadt vorzunehmen: So bei Angelika Wiedel, die im Rahmen der Wiedergründung des Trachtenvereins Triberg die Kindertanzgruppe ins Leben gerufen hat und diese mit großem Engagement leitet, dazu Raymond Wiedel, der den Triberger Uhrenträger mit viel Herzblut verkörpert, der in dieser Funktion bereits im Fernsehen zu sehen war und auch ein toller Repräsentant der Stadt auf Messen ist. Armin Kienzler und Dieter Stein wurden als Herausgeber der Bücher „Unser Triberg“ geehrt. Seit vielen Jahren sind sie auch in anderer Weise ehrenamtlich tätig.

Thomas Weisser und Rainer Huber sorgen mit ihrem Triberger Weihnachtszauber seit 15 Jahren für ein Event, das weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Und sie bringen Künstler in den Bereich des Wasserfalles, die teils weltweit ein Begriff sind. Mit „Feuerteufel“ Hannes Schwarz ist ein international bekannter Triberger eine der Hauptattraktionen mit seiner gigantischen Feuershow.

Im Vereinsbereich wurden Jonas (15 Jahre) und Lukas Benzing (13 Jahre) sowie Carolin Kitiratschky (17 Jahre) vom SV Triberg für ihre fantastischen Erfolge als Ringer bis hin zur Deutschen Jugendmeisterschaft geehrt. Den gesamten Verein vertrat die Vorsitzende des Musikvereins Trachtenkapelle Nußbach, Annette Haberstroh. Der Verein feierte 2018 sein 125-jähriges Bestehen groß und ist ein wichtiger Träger kulturellen Lebens. Auch hatte dieser Verein Konzertreisen weit über die Grenzen der Republik hinaus, so besuchte er sogar Brasilien und war auf der Steuben-Parade in den USA vertreten. Besondere Freundschaft pflegen die Nußbacher Musiker mit der Trachtengruppe Lou Cepoun in Fréjus.

Ebenfalls musikalisch unterwegs sind die Bordellos mit Martin Kentischer als Chef: „Wo ihr seid, ist gute Laune garantiert, auch in Fréjus“, wusste der Rathauschef. Im vergangenen Jahr feierte die Kultband ihren 40er.

Ulrike Kienzler, vor zwei Jahren bereits mit der Landesehrennadel ausgezeichnet, vertrat die Fahnen der Chorgemeinschaft Gremmelsbach, die mittlerweile seit 175 Jahren viele Gottesdienste begleitet und auch zu vielen anderen Ereignissen antritt, so auch beim Stadtfest. Musikalischer Leiter dabei: Martin Kentischer.

Seit 151 Jahren gibt es die Stabhalterei Freiamt, die im vergangenen Jahr ihr großes Jubiläum mit einem Galaabend mit einem turbulenten Programm bestritt. Vertreten wurden die Unterstadt-Narren durch Vorsitzenden Wolfgang Weissenberger, Oberstabhalter Weissi I.

Schließlich erhielt auch Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold, der auch bei der Wiedergründung des Trachtenvereins maßgeblich beteiligt war, eine Urkunde. Dazu führt Arnold nahezu alle großen Feste zum Erfolg, ist aus der Organisation nicht wegzudenken – und führte auch als Vorsitzender des Freundeskreises Triberg-Fréjus die 55-jährige Städtepartnerschaft zu einem strahlenden Ereignis, eingebettet in das Schinkenfest.

Musikalisch begleitet wurde der Empfang von der Stadt- und Kurkapelle Triberg unter Leitung von Hansjörg Hilser, die dem Ganzen einen würdigen Rahmen verlieh und die in diesem Jahr selbst ein gigantisches Jubiläum feiert: 250 Jahre wird sie alt und hat sich „Verdammt gut gehalten“.