von Dieter Stein

Etwa 50 Besucher hieß die Leiterin des Schwarzwaldmuseums Triberg, Angelika Offenburger, zur Auftaktveranstaltung der „Kulturmontage 2019“ im Kurt-Niemuth-Raum willkommen.

Reihe läuft seit fünf Jahren

Diese längst etablierte Veranstaltungsreihe wird seit nunmehr fünf Jahren angeboten und erfreut sich bei Interessenten historischer Ereignisse großer Beliebtheit. Ins Leben gerufen wurde die Reihe von Claudia Homburg, die seinerzeit die Leitung des Museums innehatte.

Mit der Historikerin Homburg startete auch das diesjährige Programm. In ihrem Vortrag „Das Leben im Schwarzwald auf Touren“, nahm sich die Referentin eines komplexen Themas an und berichtete über die Gründe, warum die bäuerliche Gesellschaft früherer Jahrhunderte nicht „am Hof klebte, wie die Erde an den Sohlen ihrer Stiefel“.

Armut als Grund für Mobilität

Dass die Gründe für die Mobilität vielfältig waren und von Armut, Bildungsstreben bis hin zur Erholungssuche reichten, dokumentierte die Historikerin perfekt.

So erfuhren die Zuhörer, dass durch umherwandernde „Drehorgelspieler und mobilen Bänkel- und Moritatensänger“ Neuigkeiten verbreitet wurden, welche mit ihrem oft reißerischen Gesang als „erschröckliche Begebenheit“ zur Freude des Publikums zum Besten gegeben wurden.

Uhrenträger ziehen in die Welt

Im zweiten Teil behandelte Homburg das Thema „Schwarzwalduhren – Uhrenhändler“. Ohne die mobilen Uhrenträger wäre der Erfolg der Lackschilduhr, welche zwischen 1790 und 1840 zur Volksuhr wurde, nicht möglich gewesen. „Man stelle sich vor, dass allein in den beiden Amtsbezirken Furtwangen und Triberg um das Jahr 1840 mehrere tausend Uhren pro Woche entstanden“, erfuhren die staunenden Gäste.

Auch das Kapitel „Schwarzwaldglas – Glashütten/Glasträger„, streifte Homburg und zitierte aus dem Werk „Jurende‘s Mährischer Wanderer“ von 1844: „Durch eine Schmelzung vom Zufalle dem Menschengeschlechte gelehrt, gelang es, einen im gleichen Grade festen und durchsichtigen Körper hervorzubringen, welcher den Sonnenstrahlen den Durchgang verstattete ...“.

Glasträger als Botschafter des Schwarzwalds

Sie erzählte über die vielen Glashütten, in denen die zerbrechlichen Waren hergestellt wurden und von privilegierten Glasträgern in Tragekörben, den „Krätzen“, das als „Waldglas“ bekannte Gut in viele andere Gegenden Deutschlands und der Schweiz transportiert wurden.

Auch auf den „Schwarzwaldhöfen mit ihrem bäuerlichen Leben“ herrschte große Mobilität. Vor allem musste das Gesinde, die Mägde und Knechte in höchstem Maße mobil sein, denn diese hatten erst nach der Heirat eine Aussicht auf Sesshaftigkeit.

Arbeitsvertrag begann an Lichtmess

„Wurde eine bäuerliche Arbeitsbeziehung zu Lichtmess geschlossen und per Handschlag bestätigt, so galt diese ein Jahr“, wusste Homburg zu berichten.

Zum Ende der Museumsrundreise beschrieb die Historikerin eine andere wichtige Form der Mobilität, dem Reisen mit der „Schwarzwaldbahn, von Bauarbeitern und Touristen“.

Bahnfahrt als Luxus

Diese Form des Reisens nahm durch die wachsende Infrastruktur rasant Fahrt auf. Doch nützte Robert Gerwigs technischer Geniestreich in schwieriger Topografie nur eine sehr elitäre Minderheit, welche sich solche Reisen im 19. Jahrhundert leisten konnte. „Für die Wirtschaft des Schwarzwalds erwies sich der Eisenbahnbau als Segen, denn die bisher mühsam zu erreichenden Standorte der Uhrenindustrie konnten nunmehr besser in den Fokus gerückt werden. Damit hatte die Fertigung in bäuerlichen Betrieben endgültig ein Ende und wurde industriell“, wusste Homburg.

Schnellere Anreise für Urlauber

Zeitgleich kamen auch Urlauber besser und schneller in den Schwarzwald und so war der Schwarzwald-Tourismus geboren. Berühmte Weltenbummler wie Mark Twain, Ernest Hemingway und Kurt Tucholsky fanden weder die Landschaft noch die Menschen besonders reizvoll, jedoch priesen andere die Gegend über alle Maßen, allen voran die Maler Liebig und Hasemann.

Applaus für die Referentin

Als Fazit ihres Vortrags resümierte Homburg: „Entgegen der landläufigen Annahme, in früheren Zeiten seien die Menschen weniger mobil gewesen und die bäuerliche Bevölkerung sei sesshaft auf ihrer Scholle geblieben, der irrt. Genau das Gegenteil war der Fall. Mitte des 19. Jahrhunderts war das Thema Migration ein wesentlich größeres als heute.“ Langanhaltender Applaus dankte der Referentin für ihren interessanten Vortrag.